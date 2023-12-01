49 раз звонила в 102: полицейских наказали после убийства казахстанки и ее подруги

В Костанае осудили мужчину за убийство жены и ее подруги. При этом, как выяснилось, его супруга обращалась в полицию 49 раз. В ДП региона рассказали, как были наказаны сотрудники, передает NUR.KZ.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства сообщили, что в ноябре 2022 года в квартире в Костанае были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти.

В настоящее время супруг одной из них осужден к 20 годам лишения свободы, приговор не вступил в законную силу.

В ДП Костанайской области подтвердили, что горожанин действительно был в поле зрения полиции. По обращениям жены неоднократно выносились защитные предписания, которыми ему было запрещено с ней контактировать.

Мужчина привлекался к административной ответственности и за другие правонарушения в сфере общественного порядка.

"Однако ранее для принятия мер к правонарушителю требовались заявления потерпевшей, от написания которых она отказывалась.

В настоящее время с июля 2023 года в силу вступили изменения законодательства, согласно которым для принятия мер к семейным дебоширам заявление не требуется, достаточно показаний свидетелей, соседей, записей с камер видеонаблюдения. То есть полиция перешла с заявительного формата работы на выявительный", - рассказали в ведомстве.

При этом, добавили в ДП региона, по данному факту было проведено служебное расследование, по результатам которого ряд должностных лиц привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее казахстанцев потрясло другое убийство. 9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась молодая женщина. Подозреваемым в избиении оказался бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева.

11 ноября с ней простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что убитая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли и директора "Гастро-центра", в котором скончалась Салтанат Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В Генеральной прокуратуре заявили, что данное уголовное дело расследуется по факту убийства, совершенного с особой жестокостью.