Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

49 раз звонила в 102: полицейских наказали после убийства казахстанки и ее подруги

Опубликовано:

Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Костанае осудили мужчину за убийство жены и ее подруги. При этом, как выяснилось, его супруга обращалась в полицию 49 раз. В ДП региона рассказали, как были наказаны сотрудники, передает NUR.KZ.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства сообщили, что в ноябре 2022 года в квартире в Костанае были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти.

В настоящее время супруг одной из них осужден к 20 годам лишения свободы, приговор не вступил в законную силу.

В ДП Костанайской области подтвердили, что горожанин действительно был в поле зрения полиции. По обращениям жены неоднократно выносились защитные предписания, которыми ему было запрещено с ней контактировать.

Мужчина привлекался к административной ответственности и за другие правонарушения в сфере общественного порядка.

"Однако ранее для принятия мер к правонарушителю требовались заявления потерпевшей, от написания которых она отказывалась.

В настоящее время с июля 2023 года в силу вступили изменения законодательства, согласно которым для принятия мер к семейным дебоширам заявление не требуется, достаточно показаний свидетелей, соседей, записей с камер видеонаблюдения. То есть полиция перешла с заявительного формата работы на выявительный", - рассказали в ведомстве.

При этом, добавили в ДП региона, по данному факту было проведено служебное расследование, по результатам которого ряд должностных лиц привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее казахстанцев потрясло другое убийство. 9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась молодая женщина. Подозреваемым в избиении оказался бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева.

11 ноября с ней простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что убитая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли и директора "Гастро-центра", в котором скончалась Салтанат Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В Генеральной прокуратуре заявили, что данное уголовное дело расследуется по факту убийства, совершенного с особой жестокостью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048674-49-raz-zvonila-v-102-politseyskih-nakazali-posle-ubiystva-kazahstanki-i-ee-podrugi/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.