49 раз звонила в 102: полицейских наказали после убийства казахстанки и ее подруги
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В Костанае осудили мужчину за убийство жены и ее подруги. При этом, как выяснилось, его супруга обращалась в полицию 49 раз. В ДП региона рассказали, как были наказаны сотрудники, передает NUR.KZ.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства сообщили, что в ноябре 2022 года в квартире в Костанае были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти.
В настоящее время супруг одной из них осужден к 20 годам лишения свободы, приговор не вступил в законную силу.
В ДП Костанайской области подтвердили, что горожанин действительно был в поле зрения полиции. По обращениям жены неоднократно выносились защитные предписания, которыми ему было запрещено с ней контактировать.
Мужчина привлекался к административной ответственности и за другие правонарушения в сфере общественного порядка.
"Однако ранее для принятия мер к правонарушителю требовались заявления потерпевшей, от написания которых она отказывалась.
В настоящее время с июля 2023 года в силу вступили изменения законодательства, согласно которым для принятия мер к семейным дебоширам заявление не требуется, достаточно показаний свидетелей, соседей, записей с камер видеонаблюдения. То есть полиция перешла с заявительного формата работы на выявительный", - рассказали в ведомстве.
При этом, добавили в ДП региона, по данному факту было проведено служебное расследование, по результатам которого ряд должностных лиц привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.
Напомним, ранее казахстанцев потрясло другое убийство. 9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась молодая женщина. Подозреваемым в избиении оказался бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.
Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева.
11 ноября с ней простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что убитая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.
12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли и директора "Гастро-центра", в котором скончалась Салтанат Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.
В Генеральной прокуратуре заявили, что данное уголовное дело расследуется по факту убийства, совершенного с особой жестокостью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048674-49-raz-zvonila-v-102-politseyskih-nakazali-posle-ubiystva-kazahstanki-i-ee-podrugi/