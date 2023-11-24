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"Больно, обидно и стыдно": аким области Жетiсу – о задержанном главе полиции Талдыкоргана

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Марат Куштыбаев
Марат Куштыбаев. Фото: 7sunews.kz

Аким области Жетiсу Бейбит Исабаев в СЦК прокомментировал резонансный случай в регионе: начальника управления полиции Талдыкоргана подозревают в изнасиловании девушки, передает корреспондент NUR.KZ.

Бейбит Исабаев сообщил, что начальник управления полиции Талдыкоргана арестован на два месяца по подозрению в изнасиловании девушки.

"Я не буду оправдываться. Если будет доказано, что руководитель правоохранительной службы, которому было доверено обеспечивать порядок в обществе, совершил такое деяние, то, по моему мнению, он должен понести ответственность по всей строгости закона.

Для других случай должен стать уроком. Больно, обидно, стыдно. Таких людей не должно быть в рядах полиции", заявил аким.

Он напомнил, что в область Жетiсу приезжал глава МВД и провел служебную проверку.

"Уволены руководитель областного управления полиции, двое заместителей. Оставшимся двум заместителям было вынесено дисциплинарное взыскание о неполном соответствии занимаемой должности.

На должность начальника областного управления полиции прибыл новый гражданин. Рассматриваем человека на должность начальника городского управления полиции. Провели встречи с личным составом области и города. Состоялся, коротко говоря, нелицеприятный разговор. Объяснили им, что так нельзя делать", – заявил аким области.

Он также добавил, что у казахов есть поговорка, которую можно перевести на русский язык как "ложка дегтя в бочке меда", и призвал не судить обо всех полицейских по поступку одного человека.

Напомним, 13 ноября стало известно, что начальника управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева задержали по подозрению в изнасиловании. Он был водворен в изолятор временного содержания.

14 ноября в пресс-службе суда области Жетiсу сообщили, что Куштыбаева арестовали на два месяца.

Адвокат 27-летней девушки, обвинившей в изнасиловании главу управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева, рассказал подробности происшествия.

Позже министр внутренних дел освободил от должности начальника Департамента полиции области Жетісу Атыгая Арыстанова.

Заместителей снятого с поста начальника ДП также наказали.

Замглавы МВД Марат Кожаев, высказываясь о деле начальника управления полиции Талдыкоргана, заявил, что это постыдный факт.

Мы также сообщали, в каких еще скандалах был замечен задержанный начальник полиции Талдыкоргана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047507-bolno-obidno-i-stydno-akim-oblasti-zhetisu-o-zaderzhannom-glave-politsii-taldykorgana/

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