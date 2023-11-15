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Адвокат девушки, обвинившей в изнасиловании главу полиции Талдыкоргана, раскрыл детали дела

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Марат Куштыбаев
Марат Куштыбаев. Фото: gov.kz

Адвокат девушки, обвинившей в изнасиловании главу управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева, рассказал подробности происшествия, сообщается на сайте телеканал КТК.

На днях стало известно, что начальника полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра. Его водворили в изолятор временного содержания.

В отношении полицейского начальника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 120 УК РК "Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей". Назначены экспертизы, расследование взято на особый контроль МВД.

Вчера Куштыбаева арестовали.

Адвокат потерпевшей с ее слов рассказал телеканалу, что в тот день участковый инспектор доставил ее в управление, чтобы она написала там заявление на своих шумных соседей.

"Начальник полиции, увидев девушку на допросе, приказал привести ее к нему в кабинет. Именно там, как полагает правозащитник, Куштыбаев и заставил гостью вступить с ним в интимную связь", – говорится в телесюжете.

К слову, сама потерпевшая не разрешает называть свое имя и не дает интервью.

"Изучив обстоятельства дела, я исключаю такую возможность, что это была подстава. При осмотре места происшествия, также при проведении обыска были изъяты все необходимые доказательства, назначен ряд экспертиз. Факт остается фактом: в отношении нее было совершено изнасилование", – заявил адвокат потерпевшей Нурлан Молбаев.

Источник: КТК

К слову, это не первый раз, когда Марат Куштыбаев попадает в скандал. В сентябре 2019 года его временно отстранили от должности начальника местной полицейской службы ДП Алматинской области из-за записи в YouTube.

На ней было слышно, как некто критикует подчиненных, не выбирая выражений – в ход шла и нецензурная лексика. Через некоторое время Куштыбаева освободили от занимаемой должности.

В этом году в Сети появилась еще одна аудиозапись – указывалось, что на ней слышно, как глава УП Талдыкоргана Марат Куштыбаев нецензурно выражается в адрес своих подчиненных.

В ДП области Жетiсу материал проверили. Выяснилось, что голосовая запись старая и скопирована с произведенной в январе текущего года части видеосъемки, по которой уже проводилось служебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045779-advokat-devushki-obvinivshey-v-iznasilovanii-glavu-politsii-taldykorgana-raskryl-detali-dela/

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