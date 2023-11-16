"Неприятно об этом говорить": замглавы МВД о деле экс-начальника полиции Талдыкоргана

Замглавы МВД Марат Кожаев в кулуарах сената высказался о деле начальника управления полиции Талдыкоргана, которого подозревают в изнасиловании 27-летней девушки, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Кожаев напомнил, что в область Жетісу по поручению министра внутренних дел выезжала специальная группа.

"Группа занималась служебным расследованием, в том числе по последнему факту, неприятному для нас, - изнасилование начальником управления Талдыкоргана. И другие факты в ходе этого служебного расследования были тщательно проверены и выводы вчера министром внутренних дел сделаны. Практически все руководство департамента полиции освобождено от занимаемых должностей", - указал он.

Он признал, что такие факты иногда случаются в структуре органов внутренних дел.

"Конечно, профилактическая работа ведется и велась до этого. К сожалению, иногда такие вещи происходят, очень неприятно об этом говорить. Мы понимаем свою меру ответственности за такие происшествия", - резюмировал вице-министр внутренних дел.

Позже вице-министр отметил, что по факту изнасилования девушки проводятся все необходимые следственные мероприятия.

"Вина главы полиции Талдыкоргана установлена. Министр снял с должности главу полиции, вплоть до его заместителей. Это постыдный факт, надо это признать. Мы же не можем знать о мыслях каждого, много проверок было проведено. Он совершил это преступление, будет предан суду, будет приятно решение судом. Вчерашняя проверка показала, что были и другие факты", - добавил он.

При этом он заявил, что глава МВД не может просить прощения у населения за данный факт, так как его вины здесь нет.

"В чем виноват министр (министр внутренних дел - прим. ред.) перед народом? Виновный по закону привлекается к ответственности. Мы все равны перед законом", - отметил Марат Кожаев.

В завершение Кожаев добавил, что лично знаком с Маратом Куштыбаевым не был.

Дело начальника УП Талдыкоргана Марата Куштыбаева

13 ноября стало известно, что начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки. На тот момент на официальном сайте ДП области Жетісу указывалось, что городскую полицию возглавляет Марат Куштыбаев.

Позже Куштыбаев был водворен в изолятор временного содержания.

Сообщалось, что против него возбуждено дело по части 2 статьи 12 УК РК "Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей". Расследование было взято на особый контроль МВД РК.

14 ноября в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Вчера, 15 ноября, стало известно, что вместо Куштыбаева исполняющим обязанности начальника полиции Талдыкоргана стал Кайрат Баймуханов.

Отметим, что вчера глава МВД освободил от должности начальника ДП области Жетісу Атыгая Арыстанова. Вместе с ним от должности освобождены замглавы областного департамента по кадровой политике Талант Жумабек и заместитель начальника по линии следствия Максат Ережепов. А первый заместитель Арыстанова Жасулан Байкенов предупрежден о неполном служебном соответствии.

Обязанности начальника ДП области Жетісу будет исполнять генерал-майор полиции Арман Саданов.

Ранее мы рассказывали, что Марат Куштыбаев был замечен и в других скандалах. В 2019 году после одного инцидента Куштыбаева освободили от занимаемой должности.