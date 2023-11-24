67 млн ущерба выявили в котельных Семея: директора подрядной организации подозревают в хищении

67 млн тенге ущерба по трем котельным в Семее выявили сотрудники департамента АФМ по области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

Как отметили в АФМ, бюджетные средства были выделены в 2022 году на текущий ремонт котельных города.

Однако изношенная городская теплоцентраль, введенная в эксплуатацию почти 90 лет назад, в 1934 году, до сих пор приводит к перебоям поставки теплоэнергии в зимний период.

Специалисты отмечают, что в среднем в отопительный сезон фиксируются порядка трех фактов перебоев подачи теплоснабжения в сутки.

По их информации, в городе функционирует одна ТЭЦ, а также 17 котельных и 72 тепловых пункта.

Аналогичные проблемы с отоплением фиксируются в Аягозе и Курчатове, там средний износ тепловых сетей оценили в 53% и 35% соответственно.

По подозрению в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, в отношении директора подрядной компании ведется досудебное расследование.

В рамках уголовного дела начаты проверки 14-ти объектов теплоснабжения, ремонтом которых занималась данная организация на сумму 1,2 млрд тенге, подчеркнули в АФМ.

"После регистрации досудебного расследования и следственных действий подрядчик заменил и запустил экономайзер котла стоимостью 32 млн тенге взамен установленного в прошлом году под видом нового, но являющегося б/у устройства в котельной поселка Шульбинск", - говорится в сообщении ведомства.

В итоге были защищены права более 1,3 тыс. абонентов теплоснабжения.

По информации АФМ, к системе отопления были подключены восемь бюджетных организаций, четыре социальных объекта, а также 24 коммунальных предприятия.

Подчеркивается, что была исключена возможная критическая ситуация, связанная с обеспечением теплоснабжения объектов жизнеобеспечения и населения пригорода.

В настоящий момент расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.

Отметим, что проблемы с отоплением отмечались в разных регионах Казахстана. Например, в прошлом году особое внимание было приковано с ТЭЦ Экибастуза.

Ночью 27 ноября 2022 года жители Экибастуза остались без тепла из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ.

Позже в городе объявили режим ЧС, а прокуратура Павлодарской области возбудила уголовное дело по факту недобросовестного отношения к обязанностям.

В Экибастуз выехали министры и глава правительства.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Несмотря на то, что авария была устранена, регулярно сообщалось об отключениях отопления в Экибастузе.

Накануне, спустя почти год после аварии, бывшим руководителям вынесли приговор.