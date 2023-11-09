Экс-учредитель "Оператора РОП" попросила снять арест с ее имущества

Адвокат экс-учредителя "Оператор РОП" Шнар Муктаровой попросила суд снять арест с имущества подсудимой. Также на суде было заявлено ходатайство о заключении сделки о признании вины, передает NUR.KZ.

Во время судебного процесса сторона защиты заявила ходатайство о заключении процессуального соглашения, объясняя это тем, что ущерб погашен. Также подсудимая и ее защитник попросили суд снять арест с имущества.

Сторона защиты предоставила документы суду, подтверждающие историю появления денег на приобретение имущества - соглашение о задатке, договор купли-продажи земельного участка дома и договор купли-продажи квартиры.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство стороны защиты в части приобщения к материалам дела копий документов касательно недвижимого имущества подсудимой. В части ходатайства о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины - данное право подсудимой закреплено статьей 65 УПК.

На любой стадии имеет право заявить ходатайство о заключении процессуального соглашения, предыдущий отказ прокурора не является препятствием о заявлении повторного ходатайства", - сообщил судья.

Что касается ходатайства о снятии ареста с имущества, то этот вопрос будет обсуждаться с прокурором, если стороны придут к согласию по заключению процессуального соглашения. В противном случае ходатайству о снятии ареста с имущества оценка будет дана в совещательной комнате.

В связи с тем, что сторонам необходимо время на обсуждение процессуального соглашения, суд объявил перерыв до 15 ноября.

Дело ТОО "Оператор РОП"

В июле в суде Астаны уже вынесли приговоры другим фигурантам дела "Оператор РОП" - руководителям ТОО и экс-вице министру экологии, который проходил по делу в качестве пособника. Все они получили наказание в виде лишения свободы от 1 года до 7 лет.

Среди них и упомянутая Муктаровой Светлана Коротенко.

При вынесении приговора судья сообщил и о роли Шнар Муктаровой в этом деле, которая на тот момент находилась в розыске. По словам судьи, вместе с одним из руководителей она совершила хищения из бюджета в 920 млн тенге, деньги оформили в виде дивидендов.

После поимки Муктаровой в Дубае совместно с Интерполом и экстрадиции ее в Казахстан суд Астаны начал по ней отдельное рассмотрение дела:

по статье 28 части 3 УК РК - создание преступной группы либо руководство ею;

по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК - присвоение или растрата чужого имущества.

Согласно ходатайству адвоката Мукановой, съемка фото и видео на процессе по ее делу запрещена. В суде сторона защиты Муктаровой заявила о ее готовности заключить процессуальное соглашение и погасить нанесенный ущерб.

На прошлом заседании по делу экс-учредителя ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктаровой адвокаты заявили, что она вернула все дивиденды на сумму более 920 млн тенге. Тогда прокурор рассказал, как, по мнению обвинения, Муктарова совершала хищения в ТОО "Оператор РОП".

Кроме того, ранее депутат мажилиса, ссылаясь на показания в суде свидетелей по делу "Оператора РОП", публично заявил, что конечным бенефициаром денег, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева.

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев заявил, что решение в отношении Алии Назарбаевой по данному делу может принять Антикор, МВД или Служба экономических расследований. В Генпрокуратуре позже заявили, что Алия Назарбаева не допрашивалась по делу "Оператора РОП".