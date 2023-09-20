Нападения на казахстанских журналистов: суд будет проходить в закрытом режиме

Суд по делу об атаках на казахстанских журналистов теперь будет проходить в закрытом режиме по просьбам потерпевших, сообщается на официальной странице суда Алматы в Facebook.

Отмечается, что сегодня, 20 сентября, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Алматы состоялось очередное заседание суда по рассмотрению постановления следователя о применении к Клебанову принудительных мер медицинского характера.

"От ряда потерпевших поступили ходатайства о проведении судебных заседаний в закрытом формате.

Суд, учитывая необходимость предотвращения разглашения сведений, касающихся личной жизни указанных лиц и членов их семей, в соответствии со статьей 29 УПК удовлетворил данные ходатайства", – говорится в сообщении.

Так, подчеркивается, что дальнейшее судебное разбирательство будет проводиться в закрытом режиме.

Атаки на казахстанских журналистов

Напомним, 20 февраля, известный казахстанский журналист Вадим Борейко заявил о подрыве двух машин его оператора в Алматы.

Кроме того, ранее он же сообщал, что неизвестные залили монтажной пеной дверь его квартиры в Алматы. По его словам, пена имела запах горючего вещества. Журналист предположил, что злоумышленники планировали поджечь дверь. Произошедшее Борейко связал с профессиональной деятельностью.

Позже еще один казахстанский журналист Данияр Молдабеков сообщил о нападении. По словам мужчины, на него напали в подъезде и ударили по лицу. В полиции заявили, что зарегистрировали факт нападения и устанавливают обстоятельства произошедшего.

При этом в середине января неизвестные подожгли автомобиль журналистки и телеведущей Динары Егеубаевой. Позже в полиции заявили, что задержали пятерых человек по подозрению в поджоге автомобиля. Все задержанные оказались несовершеннолетними подростками.

А в июле прошлого года в Атырау журналистку Олесю Вертинскую избили возле ее собственного дома.

Сообщалось, что, когда она вышла из дома, к ней подошел неизвестный парень и попросил о помощи, а затем сильно ударил по лицу. Женщина упала, а нападавший стал ее пинать. Через некоторое время подозреваемого задержали.

Реакция правоохранительных органов

Ранее в МВД сообщали, что с сентября 2022 года по 20 февраля 2023 года в Алматы и в Астане был совершен ряд противоправных действий в отношении шестерых журналистов и блогеров, а также одного человека, связанного с их деятельностью.

Для раскрытия этих преступлений была создана межведомственная следственно-оперативная группа. Полиция в рамках нападения на журналистов расследует 20 уголовных дел по следующим статьям:

статья 115 – "Угроза";

статья 147 – "Распространение сведений о частной жизни";

статья 158 – "Воспрепятствование журналистской деятельности";

статья 202 – "Умышленное уничтожение чужого имущества";

статья 293 – "Хулиганство".

По подозрению в совершении этих преступлений ранее были задержаны 18 человек.

В конце февраля правоохранительные органы заявили о задержании хакера-иностранца О. Токарева, который, по версии следствия, координировал нападения на журналистов.

А чуть позже МВД объявило о задержании подозреваемого в организации нападений на работников казахстанских СМИ. Им оказался гражданин Казахстана Клебанов-Маневич Аркадий Сергеевич.

"Задержанный признался в содеянном. В ходе допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ", – сообщали правоохранители.