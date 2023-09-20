Нападения на казахстанских журналистов: суд будет проходить в закрытом режиме
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Суд по делу об атаках на казахстанских журналистов теперь будет проходить в закрытом режиме по просьбам потерпевших, сообщается на официальной странице суда Алматы в Facebook.
Отмечается, что сегодня, 20 сентября, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Алматы состоялось очередное заседание суда по рассмотрению постановления следователя о применении к Клебанову принудительных мер медицинского характера.
"От ряда потерпевших поступили ходатайства о проведении судебных заседаний в закрытом формате.
Суд, учитывая необходимость предотвращения разглашения сведений, касающихся личной жизни указанных лиц и членов их семей, в соответствии со статьей 29 УПК удовлетворил данные ходатайства", – говорится в сообщении.
Так, подчеркивается, что дальнейшее судебное разбирательство будет проводиться в закрытом режиме.
Атаки на казахстанских журналистов
Напомним, 20 февраля, известный казахстанский журналист Вадим Борейко заявил о подрыве двух машин его оператора в Алматы.
Кроме того, ранее он же сообщал, что неизвестные залили монтажной пеной дверь его квартиры в Алматы. По его словам, пена имела запах горючего вещества. Журналист предположил, что злоумышленники планировали поджечь дверь. Произошедшее Борейко связал с профессиональной деятельностью.
Позже еще один казахстанский журналист Данияр Молдабеков сообщил о нападении. По словам мужчины, на него напали в подъезде и ударили по лицу. В полиции заявили, что зарегистрировали факт нападения и устанавливают обстоятельства произошедшего.
При этом в середине января неизвестные подожгли автомобиль журналистки и телеведущей Динары Егеубаевой. Позже в полиции заявили, что задержали пятерых человек по подозрению в поджоге автомобиля. Все задержанные оказались несовершеннолетними подростками.
А в июле прошлого года в Атырау журналистку Олесю Вертинскую избили возле ее собственного дома.
Сообщалось, что, когда она вышла из дома, к ней подошел неизвестный парень и попросил о помощи, а затем сильно ударил по лицу. Женщина упала, а нападавший стал ее пинать. Через некоторое время подозреваемого задержали.
Реакция правоохранительных органов
Ранее в МВД сообщали, что с сентября 2022 года по 20 февраля 2023 года в Алматы и в Астане был совершен ряд противоправных действий в отношении шестерых журналистов и блогеров, а также одного человека, связанного с их деятельностью.
Для раскрытия этих преступлений была создана межведомственная следственно-оперативная группа. Полиция в рамках нападения на журналистов расследует 20 уголовных дел по следующим статьям:
- статья 115 – "Угроза";
- статья 147 – "Распространение сведений о частной жизни";
- статья 158 – "Воспрепятствование журналистской деятельности";
- статья 202 – "Умышленное уничтожение чужого имущества";
- статья 293 – "Хулиганство".
По подозрению в совершении этих преступлений ранее были задержаны 18 человек.
В конце февраля правоохранительные органы заявили о задержании хакера-иностранца О. Токарева, который, по версии следствия, координировал нападения на журналистов.
А чуть позже МВД объявило о задержании подозреваемого в организации нападений на работников казахстанских СМИ. Им оказался гражданин Казахстана Клебанов-Маневич Аркадий Сергеевич.
"Задержанный признался в содеянном. В ходе допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ", – сообщали правоохранители.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037386-prestupleniya-protiv-kazahstanskih-zhurnalistov-sud-budet-prohodit-v-zakrytom-rezhime/