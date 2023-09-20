Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Нападения на казахстанских журналистов: суд будет проходить в закрытом режиме

Опубликовано:

Молоток судьи
Молоток судьи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Суд по делу об атаках на казахстанских журналистов теперь будет проходить в закрытом режиме по просьбам потерпевших, сообщается на официальной странице суда Алматы в Facebook.

Отмечается, что сегодня, 20 сентября, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Алматы состоялось очередное заседание суда по рассмотрению постановления следователя о применении к Клебанову принудительных мер медицинского характера.

"От ряда потерпевших поступили ходатайства о проведении судебных заседаний в закрытом формате.

Суд, учитывая необходимость предотвращения разглашения сведений, касающихся личной жизни указанных лиц и членов их семей, в соответствии со статьей 29 УПК удовлетворил данные ходатайства", – говорится в сообщении.

Так, подчеркивается, что дальнейшее судебное разбирательство будет проводиться в закрытом режиме.

Атаки на казахстанских журналистов

Напомним, 20 февраля, известный казахстанский журналист Вадим Борейко заявил о подрыве двух машин его оператора в Алматы.

Кроме того, ранее он же сообщал, что неизвестные залили монтажной пеной дверь его квартиры в Алматы. По его словам, пена имела запах горючего вещества. Журналист предположил, что злоумышленники планировали поджечь дверь. Произошедшее Борейко связал с профессиональной деятельностью.

Позже еще один казахстанский журналист Данияр Молдабеков сообщил о нападении. По словам мужчины, на него напали в подъезде и ударили по лицу. В полиции заявили, что зарегистрировали факт нападения и устанавливают обстоятельства произошедшего.

При этом в середине января неизвестные подожгли автомобиль журналистки и телеведущей Динары Егеубаевой. Позже в полиции заявили, что задержали пятерых человек по подозрению в поджоге автомобиля. Все задержанные оказались несовершеннолетними подростками.

А в июле прошлого года в Атырау журналистку Олесю Вертинскую избили возле ее собственного дома.

Сообщалось, что, когда она вышла из дома, к ней подошел неизвестный парень и попросил о помощи, а затем сильно ударил по лицу. Женщина упала, а нападавший стал ее пинать. Через некоторое время подозреваемого задержали.

Реакция правоохранительных органов

Ранее в МВД сообщали, что с сентября 2022 года по 20 февраля 2023 года в Алматы и в Астане был совершен ряд противоправных действий в отношении шестерых журналистов и блогеров, а также одного человека, связанного с их деятельностью.

Для раскрытия этих преступлений была создана межведомственная следственно-оперативная группа. Полиция в рамках нападения на журналистов расследует 20 уголовных дел по следующим статьям:

  • статья 115 – "Угроза";
  • статья 147 – "Распространение сведений о частной жизни";
  • статья 158 – "Воспрепятствование журналистской деятельности";
  • статья 202 – "Умышленное уничтожение чужого имущества";
  • статья 293 – "Хулиганство".

По подозрению в совершении этих преступлений ранее были задержаны 18 человек.

В конце февраля правоохранительные органы заявили о задержании хакера-иностранца О. Токарева, который, по версии следствия, координировал нападения на журналистов.

А чуть позже МВД объявило о задержании подозреваемого в организации нападений на работников казахстанских СМИ. Им оказался гражданин Казахстана Клебанов-Маневич Аркадий Сергеевич.

"Задержанный признался в содеянном. В ходе допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ", – сообщали правоохранители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037386-prestupleniya-protiv-kazahstanskih-zhurnalistov-sud-budet-prohodit-v-zakrytom-rezhime/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.