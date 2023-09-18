На 10 суток арестовали мужчину, который пытался увести первоклассниц с территории школы в Павлодаре

В Павлодаре прошел суд над мужчиной, который на прошлой неделе пытался увести с территории школы двух первоклассниц. Его признали виновным в мелком хулиганстве, передает Pavlodarnews.kz.

Дело рассматривал специализированный городской суд по административным правонарушениям. Мужчину обвиняли в нецензурной брани и приставании к несовершеннолетним на территории Кенжекольской школы.

Сам горожанин вину в совершении правонарушения признал полностью. Его вину также подтвердил рапорт участкового и показания свидетелей.

В итоге его признали виновным по части 1 статьи 434 КоАП "Мелкое хулиганство" и назначили взыскание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, на прошлой неделе в соцсетях появилось видеообращение жительницы Павлодарской области. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина подошел к ученицам первого класса, в том числе к ее дочери, после уроков, пока они ждали родителей, и обманным путем хотел их увести. Однако в этот момент к школе подошла она и забрала детей.

Горожанка призвала местные власти усилить меры безопасности на территории учебного заведения.

В акимате тогда сообщали, что по данному факту начато расследование, а в полиции сообщили, что установили личность мужчины.

Проверки безопасности в школах Казахстана

В феврале в Министерстве просвещения РК поручили провести проверки безопасности во всех общеобразовательных учреждениях страны.

Кроме того, ответственным госорганам поручили завершить работы по оснащению организаций образования тревожными кнопками, турникетами и системами видеонаблюдения, которые подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел.

Также глава МВД Марат Ахметжанов высказался о том, что нередко охрану учреждений образования обеспечивают не профессиональные специалисты, а вахтеры. А министр просвещения Гани Бейсембаев предложил усилить персональную ответственность директоров школ за безопасность детей.

Позже в Министерстве просвещения Казахстана предложили внести изменения в типовые правила деятельности школ. Согласно документу, во время нахождения обучающихся вне организации образования за жизнь и безопасность обучающихся ответственность несут родители или иные законные представители.

В июне глава Минпросвещения доложил Токаеву, что планируется оснащение всех организаций образования тревожными кнопками, лицензированной охраной, турникетами и системами видеонаблюдения с подключением к центрам оперативного управления.

А в середине августа Алихан Смаилов сообщил, что более десятка новых школ в Казахстане могут не успеть открыться к 1 сентября.

Так, по данным МВД, больше половины школ в стране небезопасны. Всего проинспектировали свыше 5 тысяч учреждений, и нарушения нашли в большинстве случаев – это 2900 школ.

"В основном это несоответствие стандартам видеонаблюдения, отсутствие тревожных кнопок, турникетов или лицензированной охраны. Привлечены к ответственности 24 руководителя, наложены штрафы на 5,4 миллиона тенге", – заявил вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев.

В конце августа Алихану Смаилову в МВД рассказали, сколько школ в Казахстане обеспечены системой безопасности.