"Никто ответственности не избежит": Ашимбаев о фото с Кудебаевым в колонии

Спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах ответил, правильно ли, что осужденный по тяжкому преступлению Серик Кудебаев фотографируется во время застолья в камере, пишет корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, почему для Серика Кудебаева созданы все условия в тюрьме.

"Вопрос же не в том, что все условия созданы для него на законных основаниях. Есть закон. В соответствии с законом есть требования по содержанию осужденных лиц. Соответствующие госорганы, которые отвечают за эту систему, они должны закон полностью (соблюдать – прим. ред.) обеспечивать, полностью реализовывать", – отметил Маулен Ашимбаев.

Но, как отметил сенатор, факт, о котором говорят журналисты, касается того, что те или иные представители госорганов, работающие в этих структурах, закрывают глаза на закон и дают возможность обеспечивать какие-то хорошие условия заключенным, нарушая при этом закон.

"Это прямое нарушение закона. За такие действия те лица, которые это допустили, будут привлечены к ответственности. Никто ответственности не избежит. Проводятся соответствующие следственные действия.

Что касается в целом системы, в системе КУИС мы видим, что есть проблемы. С нашей стороны наш комитет соответствующий конституционного законодательства, судебной системы и правоохранительных органов <...> также этим вопросом будет заниматься", – резюмировал спикер сената.

Ранее в Сети появилось фото с Сериком Кудебаевым в колонии. Автор поста отметил, что экс-генерал вместе с другими заключенными (якобы тоже бывшими сотрудниками правоохранительных органов) празднует День Конституции в тюрьме.

Серик Кудебаев. Фото: instagram.com/taldykorganec_kolesa

Появившееся фото прокомментировали в КУИС МВД РК.

Дело Серика Кудебаева

В мае прошлого года экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева признали подозреваемым по делу о январских событиях. Суд по данному делу начался в январе этого года.

В конце марта, когда судебный процесс над ним длился уже третий месяц, стало известно, что Кудебаева принудительно доставят в суд на оглашение приговора. Адвокаты подсудимого при этом заявляли, что их подзащитный был госпитализирован в одну из больниц Алматы.

3 апреля было назначено судебное заседание по делу экс-начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева, однако он в очередной раз не явился в суд. Тогда его объявили в розыск.

По информации суда, он 23 марта пересек госграницу с Кыргызстаном и в тот же день вылетел в Стамбул. Однако вскоре его задержали и доставили в Казахстан.

В конце апреля экс-главу ДП Алматинской области приговорили к 10 годам лишения свободы.

Также стало известно, что дело о побеге Серика Кудебаева будут рассматривать отдельно – свою вину он признал.