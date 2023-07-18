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Серик Кудебаев получил новый срок за побег

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Серик Кудебаев
Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Шесть месяцев лишения свободы получил за побег из Казахстана бывший начальник ДП Алматинской области Серик Кудебаев. Дело рассматривали в Кегенском районном суде, передает МИА "Казинформ".

Экс-генерал Серик Кудебаев предстал перед судом по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Республики Казахстан.

"Суд признал виновным Кудебаева Серика Мырзакуловича в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 392 Уголовного кодекса РК, и назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы", - зачитала приговор судья.

По совокупности наказания и путем частичного сложения окончательно Серику Кудебаеву назначено 10 лет и 3 месяца лишения свободы.

Добавим, что согласно ч.1 ст.392 УК РК умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска, а равно умышленное незаконное пересечение государственной границы в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка, наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до одного года, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет. 

Побег Серика Кудебаева

Бывший начальник ДП Алматинской области предстал перед судом по делу о январских событиях. Его обвиняли в превышении должностным лицом полномочий, что повлекло тяжкие последствия (ч.4 ст.362 УК), а также в пытках (п.1 ч.2 ст.146 УК).

При этом он несколько раз не являлся на процесс, поэтому было вынесено постановление о его принудительном приводе.

Выяснилось, что 23 марта текущего года подсудимый пересек госграницу с Кыргызстаном и в тот же день вылетел в Стамбул. Его объявили в международный розыск.

Позже Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан. Он был осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Дело о побеге выделили в отдельное производство. В суде обвиняемый в незаконном пересечении границы раскаялся и полностью признал свою вину. Поэтому сторона защиты попросила назначить ему не лишение свободы, а штраф в размере 500 МРП (1 млн 725 тысяч тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029108-serik-kudebaev-poluchil-novyy-srok-za-pobeg/

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