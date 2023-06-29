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Суд по делу Серика Кудебаева отложили после ходатайства его жены

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Серик Кудебаев
Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Рассмотрение апелляционной жалобы бывшего начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева отложили в Талдыкоргане. Произошло это после неявки адвоката и заявления ходатайства со стороны его супруги, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Рассмотрение апелляционной жалобы отложили на субботу, 1 июля, из-за того, что защитник Серика Кудебаева отсутствовал, так как находился на другом судебном заседании.

Кроме того, супруга осужденного подала ходатайство о том, чтобы СМИ запретили присутствовать на процессе. Этот вопрос также будет рассмотрен судом.

Зал суда в Талдыкоргане
Зал суда. Фото: NUR.KZ

Дело Серика Кудебаева

Приговор экс-начальнику ДП Алматинской области по делу о январских событиях был оглашен в Талдыкоргане 28 апреля.

Серика Кудебаева признали виновным в превышении должностным лицом полномочий, что повлекло тяжкие последствия (ч.4 ст.362 УК), а также в пытках (п.1 ч.2 ст.146 УК).

Путем сложения наказаний ему назначено 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, cуд лишил его специального звания генерал-майора полиции и внес представление президенту Казахстана о лишении его государственных наград "Данк" и "Айбын" 2 степени.

При этом во время процесса Серик Кудебаев несколько раз не являлся в суд, поэтому было вынесено постановление о его принудительном приводе. Выяснилось, что 23 марта текущего года он пересек госграницу с Кыргызстаном и в тот же день вылетел в Стамбул. Его объявили в международный розыск.

Позже бывшего высокопоставленного полицейского задержали в Турции и доставили в Казахстан. После приговора его отправили в учреждение №71 Талдыкоргана.

Также стало известно, что осужденный обжаловал вердикт суда первой инстанции. Рассмотрение апелляционной жалобы было назначено на 29 июня 15 часов дня в здании Жетысуского областного суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026821-sud-po-delu-serika-kudebaeva-otlozhili-posle-hodataystva-ego-zheny/

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