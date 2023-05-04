Где находится Серик Кудебаев после приговора

Серик Кудебаев в суде. Кадр из видео: NUR.KZ

В Сети появилась информация о том, что бывшего генерал-майора полиции Серика Кудебаева якобы собираются этапировать в Астану. На слухи ответили в ДУИС по Алматинской и Жетысуской областям, передает корреспондент NUR.KZ.

"Приговор Талдыкорганского городского суда в отношении Кудебаева в законную силу не вступил. В настоящий момент осужденный содержится в учреждении №71 Талдыкоргана.

Распоряжение об этапировании осужденного Кудебаева в учреждение не поступало", - сообщили в ведомстве.

Дело Серика Кудебаева

Приговор экс-начальнику ДП Алматинской области был оглашен в Талдыкоргане 28 апреля. Серик Кудебаев был признан виновным в превышении должностным лицом полномочий, что повлекло тяжкие последствия (ч.4 ст.362 УК), а также в умышленном причинении физических страданий с молчаливого согласия должностного лица, совершенных группой лиц (п.1 ч.2 ст.146 УК).

Путем сложения наказаний ему назначено 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, cуд лишил осужденного специального звания генерал-майора полиции и внес представление президенту Казахстана о лишении его государственных наград "Данк" и "Айбын" 2 степени.

Незадолго до приговора бывшего высокопоставленного полицейского, сбежавшего в Турцию, задержали и доставили в Казахстан.

Процесс по делу о январских событиях начался в Талдыкоргане в январе 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019412-gde-nahoditsya-serik-kudebaev-posle-prigovora/