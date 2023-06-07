Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Осужденный на 10 лет лишения свободы бывший начальник ДП Алматинской области Серик Кудебаев обжаловал приговор. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Жетысуского областного суда, передает корреспондент NUR.KZ.

"Рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу в отношении Серика Кудебаева назначено на 29 июня 15 часов дня в здании Жетысуского областного суда", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело Серика Кудебаева

Приговор экс-начальнику ДП Алматинской области по делу о январских событиях был оглашен в Талдыкоргане 28 апреля.

Серик Кудебаев был признан виновным в превышении должностным лицом полномочий, что повлекло тяжкие последствия (ч.4 ст.362 УК), а также в пытках, то есть умышленном причинении физических страданий с молчаливого согласия должностного лица, совершенных группой лиц (п.1 ч.2 ст.146 УК).

Путем сложения наказаний ему назначено 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, cуд лишил его специального звания генерал-майора полиции и внес представление президенту Казахстана о лишении его государственных наград "Данк" и "Айбын" 2 степени.

При этом во время процесса Серик Кудебаев несколько раз не являлся в суд, поэтому было вынесено постановление о его принудительном приводе. Выяснилось, что 23 марта он пересек госграницу с Кыргызстаном и в тот же день вылетел в Стамбул. Его объявили в международный розыск.

Позже бывшего высокопоставленного полицейского задержали в Турции и доставили в Казахстан. После приговора его отправили в учреждение №71 Талдыкоргана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023721-serik-kudebaev-obzhaloval-prigovor/