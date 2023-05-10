Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова

Аблай Мырзахметов. Фото: atameken.kz

Антикор начал досудебное расследование в отношении экс-председателя правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Подтверждаем, что начато досудебное расследование.

Следственные мероприятия продолжаются. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК распространению не подлежит", – сообщили в Антикоре.

Добавим, что, согласно информации на сайте ИПС "Параграф", Аблай Мырзахметов родился 1 января 1969 года в Шымкентской области.

С 2001 по 2002 год он занимал должность министра транспорта и коммуникаций РК.

В марте 2002 года его отстранили от поста на период расследования уголовного дела, а в июне того же года он был арестован следственным департаментом МВД РК.

В мае 2003 года Мырзахметова приговорили к пяти годам лишения свободы условно с конфискацией имущества по обвинению в организации хищений государственного имущества.

С 2002 по 2004 года он был советником генерального директора ЗАО Dala Group.

В 2005 году занимал должность президента Союза Торгово-промышленной палаты РК.

С 2005 по 2007 год – президент ТПП, председатель президиума ТПП РК.

С 2011 по 2013 год – председатель правления Национальной экономической палаты "Союз "Атамекен".

С 2013 по 2022 год – председатель правления НПП "Атамекен".

В феврале прошлого года Аблай Мырзахметов сложил полномочия главы правления НПП "Атамекен".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020023-antikor-nachal-rassledovanie-protiv-eks-glavy-npp-atameken-ablaya-myrzahmetova/