Список финансовых пирамид в Казахстане опубликовало АФМ

Пирамида. Иллюстративное фото: ronstik/Getty Images

АФМ опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, об этом ведомство сообщает в своем официальном Telegram-канале.

"Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.

Отметим, что с начала текущего года Агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе "Кибернадзор" заблокировано почти 4 тыс. сайтов и аккаунтов", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям соцсетей на сегодня 52 тыс. подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.

В АФМ напомнили, что казахстанцы, желающие инвестировать деньги, могут воспользоваться Telegram-ботом ведомства для проверки компании на признаки финансовых пирамид. Как подчеркнули в агентстве, только с начала года в сервис поступило 3511 обращений.

"Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовых пирамид, просим обратиться в саll-центр АФМ", – добавили в ведомстве.

Ниже можно ознакомиться со списком организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда. Рядом с названием финпирамиды указана дата вынесенного в отношении нее приговора суда.

LV Force - 30.09.2022;

Unique Finance - 24.05.2021;

B2B Jewerly - 28.10.2021;

Caspian Cocus - 03.11.2022;

World Business Consulting - 31.03.2022;

Finiko - 17.03.2023;

Investment Consulting Agency - 05.07.2022;

Eden life, MMK Investment - 02.03.2023;

"Шаңырақ+" (ТОО Best Road Investment) - 30.12.2022;

River Coins Limited - 28.09.2022;

"Денежный поток" - 11.05.2021;

"Великое будущее" - 18.10.2021;

"Нұр-жиһаз" - 16.08.2022;

"Лидер Капитал 168" - 28.09.2022;

"Нарымбетова" - 14.09.2022;

"Нарымбетова" - 15.12.2022;

"ПК Ата-мекен" 2021 - 01.02.2023;

"Айналым 30%", "3 күнде 30%", "Асыл инвест" - 28.12.2021;

ПК GAP - 06.10.2022;

"Табыс" - 15.04.2022;

"Котел" - 03.11.2021;

"Раушан касса" - 09.07.2020;

"4 кун 70%, 5 кун 70%", Bay Life, "Бронь", "Bay Life чеки", "Айналым", "Вип чат" - 08.07.2022;

Q-net - 31.03.2023;

Hermes management LTD - 28.03.2023.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021496-spisok-finansovyh-piramid-v-kazahstane-opublikovalo-afm/