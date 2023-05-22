Список финансовых пирамид в Казахстане опубликовало АФМ
Опубликовано:
АФМ опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, об этом ведомство сообщает в своем официальном Telegram-канале.
"Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.
Отметим, что с начала текущего года Агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе "Кибернадзор" заблокировано почти 4 тыс. сайтов и аккаунтов", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям соцсетей на сегодня 52 тыс. подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.
В АФМ напомнили, что казахстанцы, желающие инвестировать деньги, могут воспользоваться Telegram-ботом ведомства для проверки компании на признаки финансовых пирамид. Как подчеркнули в агентстве, только с начала года в сервис поступило 3511 обращений.
"Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовых пирамид, просим обратиться в саll-центр АФМ", – добавили в ведомстве.
Ниже можно ознакомиться со списком организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда. Рядом с названием финпирамиды указана дата вынесенного в отношении нее приговора суда.
- LV Force - 30.09.2022;
- Unique Finance - 24.05.2021;
- B2B Jewerly - 28.10.2021;
- Caspian Cocus - 03.11.2022;
- World Business Consulting - 31.03.2022;
- Finiko - 17.03.2023;
- Investment Consulting Agency - 05.07.2022;
- Eden life, MMK Investment - 02.03.2023;
- "Шаңырақ+" (ТОО Best Road Investment) - 30.12.2022;
- River Coins Limited - 28.09.2022;
- "Денежный поток" - 11.05.2021;
- "Великое будущее" - 18.10.2021;
- "Нұр-жиһаз" - 16.08.2022;
- "Лидер Капитал 168" - 28.09.2022;
- "Нарымбетова" - 14.09.2022;
- "Нарымбетова" - 15.12.2022;
- "ПК Ата-мекен" 2021 - 01.02.2023;
- "Айналым 30%", "3 күнде 30%", "Асыл инвест" - 28.12.2021;
- ПК GAP - 06.10.2022;
- "Табыс" - 15.04.2022;
- "Котел" - 03.11.2021;
- "Раушан касса" - 09.07.2020;
- "4 кун 70%, 5 кун 70%", Bay Life, "Бронь", "Bay Life чеки", "Айналым", "Вип чат" - 08.07.2022;
- Q-net - 31.03.2023;
- Hermes management LTD - 28.03.2023.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021496-spisok-finansovyh-piramid-v-kazahstane-opublikovalo-afm/