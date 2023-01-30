Казахстанку осудили за организацию финансовой пирамиды LV Force

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Акмолинской области завершено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой LV Force, вынесен приговор. Об этом сообщается в официальном Telegram- канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

"С 2018 года Лишко на территории города Степногорска решила организовать компанию LV Force для извлечения дохода от привлечения денег физических лиц путем перераспределения поступающих денежных средств", - рассказали в ведомстве.

В результате за период деятельности финансовой пирамиды, добавили в АФМ, вовлечены 5822 человека, сумма причиненного ущерба составила более 147 млн тенге.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к 5 годам лишения свободы с конфискацией арестованного имущества.

"Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторожны! Не вкладывайте свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Проверить наличие или отсутствие у компании лицензии на привлечение средств населения вы можете с помощью телеграм-бота АФМ. Телефон доверия: 8 (7172) 708-478", - обратились в ведомстве.

Напомним, в июле 2021 года сообщалось, что в Акмолинской области пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды LV Force. В результате принятых мер ликвидированы филиалы данной организации в Шымкенте, Алматы, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях. На тот момент сумма ущерба оценивалась в 450 млн тенге.

Как указывается на портале egov.kz, финансовая пирамида - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Финансовые пирамиды часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие. Они предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство. Придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007258-kazahstanku-osudili-za-organizatsiyu-finansovoy-piramidy-lv-force/