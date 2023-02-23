77 млн тенге лишились казахстанцы, рассчитывая получить жилье или авто

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

В Шымкенте вынесен приговор по делу о финансовой пирамиде, где предлагали помощь в получении жилья или покупке автомобилей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, в Шымкенте завершено уголовное дело в отношении пирамиды ПК "GAP".

"Установлен подозреваемый, который заключал с жителями южных регионов страны договоры о предоставлении помощи в получении жилья или автомашины с обязательным вступительным взносом в 240 тыс. тенге и дальнейшей выплатой средств в размере 75 тыс. тенге ежемесячно для накопления первоначальной суммы", - рассказали в АФМ.

Однако, отметили в ведомстве, вложившие свои деньги люди так и не дождались жилья и автомобилей.

Сумма причиненного ущерба 33 гражданам, обратившимся с заявлением в ДЭР по Шымкенту, составила более 77 млн тенге.

"Приговором суда организатор признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет 8 месяцев", - сообщили в АФМ.

Ранее в агентстве проинформировали, что финансовую пирамиду, работающую под видом производственного кооператива "GAP", выявили в Костанае, Шымкенте и Актобе.

Добавим, что за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой предусмотрена уголовная ответственность по ст.217 УК РК.

1. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением –

наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере, –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере;

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Несмотря на то, что постоянно мелькают новости об очередной финансовой пирамиде, участники которой потеряли свои деньги, складывается ощущение, что желающих получить “сверхприбыль” от участия в сомнительных проектах не становится меньше.

Финансовая пирамида может обладать следующими признаками:

вам предлагают заплатить вступительный взнос;

вам могут гарантировать высокий доход - гораздо выше, чем вы можете заработать в среднем по рынку;

организация активно привлекает новых участников, рекламируя свою деятельность в интернете;

организаторы обещают вознаграждение за привлечение новых клиентов;

компания не может предоставить конкретной информации о своем финансовом положении;

отсутствует лицензия на привлечение денежных вкладов населения или лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

Участие в финансовых пирамидах может быть заманчивым предложением, однако всегда следует помнить, что их единственная цель - обогатить своих создателей. Поэтому лучше выбирать легальные способы приумножения капитала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010525-77-mln-tenge-lishilis-kazahstantsy-rasschityvaya-poluchit-zhile-ili-avto/