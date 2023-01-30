Алматинцы потеряли 270 млн тенге, вложив их в финансовую пирамиду

Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Представитель Департамента экономических расследований города Алматы Жаксылык Мырзахан во время в РСК сообщил о завершении досудебного расследования в отношении организаторов финансовой пирамиды Qozgan Inc. Организаторы предлагали гражданам вложиться в тендерные проекты, обещая вознаграждение от 5 до 30% за 105 дней, передает корреспондент NUR.KZ.

Жаксылык Мырзахан рассказал, что в 2022 году Департамент экономических расследований по городу Алматы пресек деятельность восьми финансовых пирамид. Среди них – Innova Gold, QOZGAN, The Finiko, Grand lux house, Tender, Альфа Сейлс Консалтинг, Forex Club, Rich Beach.

В суд направлено шесть уголовных дел по ч. 3 ст. 217 УК РК по финпирамидам Caspian Crocus, The Finiko, World Business Consulting (два дела), Qozgan Inc, B2B Jewelry. От деятельности этих пирамид пострадало более 3 500 граждан.

Организаторы одной из них – Qozgan Inc – предлагали гражданам вложиться в тендерные проекты, обещая от 5 до 30% вознаграждения от суммы вклада за 105 дней. Общее количество вкладчиков насчитывает более 50 человек. Сумма причиненного ущерба составила более 270 млн тенге.

В рамках досудебного расследования в отношении двух организаторов Qozgan Inc санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Также начато досудебное производство в отношении организатора финансовой (инвестиционной) пирамиды Innova Gold, замаскированной под интернет-магазин по продаже слитков золота и косметической продукции, содержащей элементы золота.

Организаторы Innova Gold предлагали доверчивым гражданам вложить деньги в сомнительные проекты, обещая начисление бонусов за внесение денег, а также за продвижение проекта, если клиент приводил за собой других вкладчиков", — сообщил Жаксылык Мырзахан.

Департамент экономических расследований по Алматы призывает граждан, столкнувшихся с финансовыми пирамидами, обращаться по адресу Жибек-жолы, 127, а также по телефону доверия 279-29-56, либо через официальные аккаунты АФМ РК в соцсетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007280-almatintsy-poteryali-270-mln-tenge-vlozhiv-ih-v-finansovuyu-piramidu/