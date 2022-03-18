Деятельность финпирамиды EDEN LIFE пресекли в Алматы

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В Алматы действовала финансовая пирамида EDEN LIFE, замаскированная под маркетинговую компанию в сфере инвестиций. Ее деятельность была пресечена, сообщили на официальном сайте Агентства по финмониторингу РК.

В пресс-службе АФМ РК проинформировали, что финансовая пирамида EDEN LIFE действовала под видом маркетинговой компании в сфере инвестиций в городе Алматы.

Сообщается, что ее организаторы предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты и обещали им выгодное вознаграждение, формирующееся якобы за счет привлечения денежных средств других вкладчиков.

"Ведется досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой группой лиц по предварительному сговору", – пояснили в ведомстве.

В связи с этим, в агентстве призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

"Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью EDEN LIFE, просим обратиться в ДЭР города Алматы (проспект Жибек-жолы, 127).

Контакты: 8-747-592-43-24, 8-701-858-67-67, 8-747-582-00-82", – добавили в пресс-службе АФМ РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961449-deyatelnost-finpiramidy-eden-life-presekli-v-almaty/