Ущерб на сотни миллионов: организатора финпирамиды осудили в Карагандинской области

Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

Более 222 млн тенге ущерба нанесла организатор финансовой пирамиды, которая действовала на территории Караганды и Темиртау. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

"В 2020 году Гульзат Нарымбетова, используя ранее арендованное для деятельности ИП по рекламным услугам офисное помещение и не осуществляя какую-либо предпринимательскую деятельность, под разными предлогами получала денежные средства от граждан, которых вводила в заблуждение о наличии товара и участии в государственных закупках", - рассказали в ведомстве.

Так, в период c января 2020 года по январь 2022 года была создана финансовая схема, в которой доход по привлеченным средствам выплачивался не за счет их вложения в прибыльные активы, а за счет привлечения новых инвесторов и денег в сумме от 200 тысяч до 25 млн тенге. При этом вкладчикам обещали выплаты в размере от 10% до 40% от внесенной суммы.

Установленный ущерб составил более 222 млн тенге, из которых добровольно погашен 131 млн тенге.

Гульзат Нарымбетова предстала перед судом. Она признана виновной и приговорена к 5,5 годам лишения свободы в учреждении УИС минимальной безопасности.

Ей также запретили заниматься предпринимательской и финансовой деятельностью, связанной с сетевым маркетингом и привлечением денежных средств, сроком на 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998562-uscherb-na-sotni-millionov-organizatora-finpiramidy-osudili-v-karagandinskoy-oblasti/