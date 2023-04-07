Названа дата главного судебного разбирательства по делу ТОО "Оператор РОП"

Суд. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В столичном суде сегодня назначили дату главного судебного разбирательства по уголовному делу о хищениях средств в ТОО "Оператора РОП", передает корреспондент NUR.KZ.

Судья Кеменгер Имашев сообщил, что главное судебное разбирательство начнется в столице 17 апреля в 10:00.

Дело "Оператора РОП"

Касым-Жомарт Токаев в январе 2022 года заявил, что компания ТОО "Оператор РОП" вызывает много вопросов. Он поручил прекратить ее деятельность.

В том же месяце были задержаны бывший замминистра экологии Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Кумаргалиев - их задержали за совершение коррупционных преступлений.

Вскоре началось расследование в отношении гендиректора "Оператора РОП" - правоохранители сообщили о возможных хищениях денег путем завышения утильсбора.

1 апреля прошлого года стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП". В Антикоре тогда заявили, что должностные лица Минэкологии и "Оператора РОП" хотели похитить 180 млрд тенге.

Прошлым летом стало известно, что экс-учредителя ТОО "Оператор РОП" объявили в розыск, ее подозревают в присвоении 920 млн тенге.

6 апреля 2023 года в суде проходили предварительные слушания по делу "Оператора РОП" - адвокат одной из подозреваемых попросила возобновить следствие и допросить учредителя ТОО Алию Назарбаеву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015864-nazvana-data-glavnoy-sudebnogo-razbiratelstva-po-delu-operator-rop/