Бывший министр обороны Мурат Бектанов обжаловал приговор

Мурат Бектанов. Фото: Лэйла Тастанова/time.kz

Бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов обжаловал приговор. Об этом сообщили в Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам, передает МИА "Казинформ".

В ведомстве уточнили, что приговор не вступил в законную силу. Он был обжалован осужденным Муратом Бектановым и его адвокатом.

"Дело направлено в апелляционную коллегию по уголовным делам Военного суда для рассмотрения по существу", - отметили в Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам.

Напомним, бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов, который был переизбран в 2022 году, после январских событий был снят с должности.

20 февраля 2022 года его задержали и предъявили обвинение по ст.452 УК РК (Бездействие власти).

Позже в Генпрокуратуре сообщили, что действия подозреваемого были квалифицированы по ч.3 ст.451 УК РК (Превышение власти). С начала задержания Бектанову несколько раз продлевали срок ареста.

В январе текущего года генпрокурор, рассказывая о январских событиях, сообщил, что бывший министр обороны отдавал незаконные приказы в период ЧП, а также оставил без защиты стратегические военные объекты.

В итоге Мурат Бектанов был признан виновным по ч.3 ст.451 УК РК, ему назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Добавим, что согласно ч.3 ст.451 УК РК превышение власти или служебных полномочий, то есть совершение начальником или должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, совершенные в боевой обстановке, наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015070-byvshiy-ministr-oborony-murat-bektanov-obzhaloval-prigovor/