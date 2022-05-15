До 15 лет тюрьмы грозит экс-министру обороны Мурату Бектанову

Мурат Бектанов. Фото: официальный сайт Министерства обороны РК

Бывшему министру обороны Казахстана Мурату Бектанову, который с февраля находится под стражей, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, передает МИА "Казинформ".

"С 19 февраля 2022 года в отношении указанного лица Генеральной прокуратурой проводится досудебное расследование, действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса Республики Казахстан (превышение власти)", – говорится в ответе Генпрокуратуры РК на официальный запрос агентства.

Согласно данной статье, превышение власти, совершенное в боевой обстановке, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В Генпрокуратуре добавили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, 19 января этого года стало известно об освобождении Бектанова от должности министра обороны. Президент страны Касым-Жомарт Токаев, комментируя отставку министра, подчеркнул, что бывший руководитель Минобороны "не проявил командирских качеств" во время январских событий.

20 февраля этого года Мурат Бектанов был задержан и водворен в изолятор временного содержания. В отношении него ведется расследование по факту бездействия на госслужбе.

22 февраля в отношении экс-министра суд санкционировал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Был ли арест продлен, отдельно не сообщалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1969358-do-15-let-tyurmy-grozit-eks-ministru-oborony-muratu-bektanovu/