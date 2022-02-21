Задержан экс-министр обороны Казахстана Мурат Бектанов

Мурат Бектанов. Фото: akorda.kz

В Нур-Султане задержали бывшего министра обороны Казахстана Мурата Бектанова, сообщает официальный сайт Генпрокуратуры РК.

"19 февраля 2022 года Генеральной прокуратурой начато досудебное расследование по статье 452 УК РК в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе.

20 февраля 2022 года Бектанов М.К. был задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, Мурат Бектанов был освобожден от должности главы Минобороны 19 января. Этот пост он занимал с августа 2021 года.

Комментируя отставку Бектанова, Токаев заявлял, что во время январских событий Вооруженные силы РК "из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи".

"Бектанов не проявил командирских качеств", - отмечал президент.

Новым министром обороны был назначен Руслан Жаксылыков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956985-zaderzhan-eks-ministr-oborony-kazahstana-murat-bektanov/