Токаев освободил Бектанова от должности министра обороны

Мурат Бектанов: Акорда

Мурат Бектанов освобожден от должности главы министерства обороны Казахстана, об этом сообщается на сайте Акорды.

"Указом главы государства Бектанов Мурат Карибаевич освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Напомним, Мурат Бектанов был назначен министром обороны Казахстана в августе 2021 года.

Сегодня должность главы министерства обороны указом главы государства занял Руслан Жаксылыков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1951943-tokaev-osvobodil-bektanova-s-dolzhnosti-ministra-oborony/