Экс-министру обороны Мурату Бектанову продлили срок ареста

Мурат Бектанов. Фото: официальный сайт Министерства обороны РК

Сегодня, 30 мая, стало известно о том, что бывшему министру обороны Казахстана Мурату Бектанову продлили срок ареста, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

"Срок продлен до 20 июня", - сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что на данный момент дело Бектанова еще не поступило в суд.

Напомним, что Мурат Бектанов был освобожден от должности министра обороны 19 января.

Комментируя отставку главы ведомства, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что во время январских событий Вооруженные силы РК "из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные задачи".

20 февраля Бектанов был задержан. 22 февраля стало известно об аресте бывшего министра обороны. В Генпрокуратуре позже отметили, что в случае доказательства вины Мурату Бектанову грозит до 15 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971655-eks-ministru-oborony-muratu-bektanovu-prodlili-srok-aresta/