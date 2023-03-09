Бывшего министра обороны Мурата Бектанова осудили на 12 лет

Мурат Бектанов. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В отношении бывшего министра обороны Казахстана Мурата Бектанова вынесен приговор, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Специализированный межрайонный военный суд.

"М.Бектанов осужден приговором Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 24.02.2023 года по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что подробная информация не может быть предоставлена судом, поскольку данное дело рассмотрено под грифом "Секретно".

Напомним, бывший министр обороны РК Мурат Бектанов, который был переизбран в 2022 году, после январских событий был снят с должности.

20 февраля его задержали по статье 452 УК РК (Бездействие власти). Позже в Генпрокуратуре сообщили, что действия подозреваемого были квалифицированы по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Превышение власти).

С начала задержания Бектанову несколько раз продлевали срок ареста.

И уже в январе этого года генпрокурор, рассказывая о январских событиях, сообщил, что бывший министр обороны отдавал незаконные приказы в период ЧП, а также оставил без защиты стратегические военные объекты.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 451 УК РК, превышение власти или служебных полномочий, то есть совершение начальником или должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, повлекшее тяжкие последствия либо совершенное и совершенные в боевой обстановке, наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012236-byvshego-ministra-oborony-murata-bektanova-osudili-na-12-let/