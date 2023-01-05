Экс-министр обороны отдавал незаконные приказы во время январских событий, заявил генпрокурор

Мурат Бектанов. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В мажилисе глава Генпрокуратуры, рассказывая о январских событиях, сообщил, что бывший министр обороны РК Мурат Бектанов отдавал незаконные приказы в период ЧП, а также оставил без защиты стратегические военные объекты, передает корреспондент NUR.KZ.

"В военном суде продолжаются слушания по делу экс-министра обороны Бектанова. Следствие считает, что в период ЧП он отдал явно незаконные приказы и оставил без защиты стратегические объекты.

Бывшим министром обороны не приняты меры по наведению конституционного порядка в стране.

Участники беспорядков, особенно в Алматы, имели огромный численный перевес. Они прорывали оцепления, подавили силы полиции и Нацгвардии, терроризировали население. В итоге от рук преступников погибли люди, разграблены и сожжены города. Поэтому Бектанов обвиняется в превышении власти, совершенном в боевой обстановке – статья 451 часть 3 УК РК", – заявил Берик Асылов.

Он добавил, что окончательную правовую оценку действиям Бектанова и меру наказания определит суд.

Напомним, что силовикам, оставившим свой пост во время январских беспорядков, грозит до 10 лет колонии.

Кроме того, сегодня Берик Асылов рассказал, как координировались действия Дикого Армана в Алматы и кто ему помогал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004220-eks-ministr-oborony-otdaval-nezakonnye-prikazy-i-ostavil-bez-zaschity-voennye-obekty-zayavil-genprokuror/