Кайрату Кудайбергену продлили арест еще на два месяца

Кайрат Кудайберген. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Бывшему депутату алматинского маслихата Кайрату Кудайбергену вновь продлили арест. Он будет находиться под стражей до 21 марта 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда города Алматы.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда города Алматы 20 января 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Қ. сроком на два месяца, то есть до 21 марта 2023 года", – говорится в сообщении.

Дело Кайрата Кудайбергена

Кайрата Кудайбергена задержали в конце апреля 2022 года. В прокуратуре заявили, что его подозревают в участии и организации январских беспорядков в Алматы.

"Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген К.К. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки", – сообщали правоохранители.

Сам подозреваемый позже заявлял о своей невиновности.

С момента задержания Кудайбергену неоднократно продлевали срок ареста. В последний раз об этом сообщалось в конце декабря.

20 июля Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat и лишили депутатского мандата.

2 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии для участников январских беспорядков. Тем не менее в Генпрокуратуре заявили, что Кайрат Кудайберген и Дикий Арман не попадут под амнистию.

"Не подлежат амнистии около 20 человек, которые являются организаторами", – сообщал заместитель генпрокурора Казахстана Асет Чиндалиев.

На вопрос журналистов о том, относится ли Кайрат Кудайберген к разряду организаторов массовых беспорядков, замгенпрокурора ответил, что ему предъявлены такие обвинения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006109-kayratu-kudaybergenu-prodlili-arest-esche-na-dva-mesyatsa/