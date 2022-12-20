Кайрату Кудайбергену вновь продлили арест

Кайрат Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergen_kairat

Экс-депутату алматинского маслихата Кайрату Кудайбергену в очередной раз продлили арест - он будет находиться под стражей до 21 января, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горсуда.

По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы, 20 декабря 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении К. до 9 месяцев, то есть до 21 января 2023 года.

Напомним, Кайрата Кудайбергена задержали в конце апреля. В прокуратуре сообщили, что подозревают его в участии и организации январских беспорядков в Алматы.

Сам подозреваемый заявлял о своей невиновности.

Ранее его исключили из партии Amanat и лишили депутатского мандата.

В конце октября в Генпрокуратуре заявили, что Кайрат Кудайберген и Дикий Арман не попадут под амнистию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002313-kayratu-kudaybergenu-vnov-prodlili-arest/