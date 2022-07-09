Гульмире Сатыбалды продлили срок содержания под стражей

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Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок ареста Гульмире Сатыбалды, подозреваемой в хищении средств в особо крупном размере. Об этом сообщается на официальном сайте столичного суда.

"9 июля 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Гульмиры Сатыбалды на 1 месяц", - указывается в сообщении.

Напомним, сначала стало известно о задержании Кайрат Сатыбалдыулы по делу о хищении средств "Казахтелекома".

Позже появилась информация, что водворена в изолятор временного содержания, а затем и арестована его экс-супруга Гульмира Сатыбалды. Женщину и ряд других лиц заподозрили в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Срок содержания под стражей уже продлевали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977719-gulmire-satybaldy-prodlili-srok-soderzhaniya-pod-strazhey/