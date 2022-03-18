Гульмиру Сатыбалды арестовали на два месяца

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Гульмира Сатыбалды арестована на два месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана.

"18 марта 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемой Сатыбалды Г.К.", - говорится в сообщении суда.

Другие данные досудебного расследования в суде отказались разглашать в соответствии со статьей 201 УПК.

Напомним, накануне стало известно, что задержана бывшая супруга Кайрата Сатыбалдыулы. Гульмиру Сатыбалды, ее экс-супруга и других лиц подозревают в рейдерском захвате бизнеса.

Сам Кайрат Сатыбалдыулы был задержан 13 марта по делу о хищениях средств "Казахтелекома".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961564-gulmiru-satybaldy-arestovali-na-dva-mesyatsa/