Назарбаев о суде над Сатыбалдыулы: Думаю, что решение суда было справедливым

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев после голосования на президентских выборах прокомментировал суд над Кайратом Сатыбалдыулы – он считает, что решение суда нужно расценивать как справедливое, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я думаю, надо думать, что решение суда было справедливым. Если человек считает, что оно несправедливо, он должен подать жалобу. В любом случае все будет решаться через судебную систему", – ответил Назарбаев.

Отметим, Назарбаева также попросили прокомментировать дело Карима Масимова, поскольку он много лет работал с ним.

Напомним, что Сатыбалдыулы задержали в марте этого года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

В сентябре Сатыбалдыулы признал вину и возместил имущественный ущерб в 12 млрд тенге и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком".

Позднее решением суда Кайрат Сатыбалдыулы был осужден на 6 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. Суд также назначил конфискацию имущества, внесение представления на имя президента о лишении его звания генерал-майор, орденов "Курмет" и "Парасат", а также запрет на занятие должностей на госслужбе, в нацкомпаниях, Нацбанке и так далее на срок в 10 лет.

Кроме того, еще до суда, по сообщению Антикора, Сатыбалдыулы и другие подследственные вернули государству еще 240 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998037-nazarbaev-o-sude-nad-satybaldyuly-dumayu-chto-reshenie-suda-bylo-spravedlivym/