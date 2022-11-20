Опубликованы новые данные о явке казахстанцев на выборы
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Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан на своем официальном сайте опубликовала свежие данные о явке казахстанцев на выборы главы государства.
"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 12:05 20 ноября 2022 года бюллетени получили 38,55 % от общего количества граждан, включенных в списки", - говорится в сообщении ведомства.
В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:
- по Абайской области – 43,67%;
- по Акмолинской области – 40,13%;
- по Актюбинской области – 44,48%;
- по Алматинской области – 25,83%;
- по Атырауской области – 40,42%;
- по Западно-Казахстанской области – 27,55%;
- по Жамбылской области – 41,29%;
- по Жетысуской области – 42,18%;
- по Карагандинской области – 44,99%;
- по Костанайской области – 42,87%;
- по Кызылординской области – 43,46%;
- по Мангистауской области – 41,19 %;
- по Павлодарской области – 44,23%;
- по Северо-Казахстанской области – 43,64%;
- по Туркестанский области – 64,21%;
- по Улытауской области – 52,22%;
- по Восточно-Казахстанской области – 41,86 %;
- по Астане – 19,33%;
- по Алматы – 16,89%;
- по Шымкенту – 34,41%.
Как добавили в ЦИК, следующая оперативная информация будет представлена в 14:05.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998033-opublikovany-novye-dannye-o-yavke-kazahstantsev-na-vybory/