Опубликованы новые данные о явке казахстанцев на выборы

Урна с бюллетенями. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан на своем официальном сайте опубликовала свежие данные о явке казахстанцев на выборы главы государства.

"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 12:05 20 ноября 2022 года бюллетени получили 38,55 % от общего количества граждан, включенных в списки", - говорится в сообщении ведомства.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

по Абайской области – 43,67%;

по Акмолинской области – 40,13%;

по Актюбинской области – 44,48%;

по Алматинской области – 25,83%;

по Атырауской области – 40,42%;

по Западно-Казахстанской области – 27,55%;

по Жамбылской области – 41,29%;

по Жетысуской области – 42,18%;

по Карагандинской области – 44,99%;

по Костанайской области – 42,87%;

по Кызылординской области – 43,46%;

по Мангистауской области – 41,19 %;

по Павлодарской области – 44,23%;

по Северо-Казахстанской области – 43,64%;

по Туркестанский области – 64,21%;

по Улытауской области – 52,22%;

по Восточно-Казахстанской области – 41,86 %;

по Астане – 19,33%;

по Алматы – 16,89%;

по Шымкенту – 34,41%.

Как добавили в ЦИК, следующая оперативная информация будет представлена в 14:05.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998033-opublikovany-novye-dannye-o-yavke-kazahstantsev-na-vybory/