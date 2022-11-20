Политика и экономика
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Опубликованы новые данные о явке казахстанцев на выборы

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Урна для бюллетеней
Урна с бюллетенями. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан на своем официальном сайте опубликовала свежие данные о явке казахстанцев на выборы главы государства.

"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 12:05 20 ноября 2022 года бюллетени получили 38,55 % от общего количества граждан, включенных в списки", - говорится в сообщении ведомства.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

  • по Абайской области – 43,67%;
  • по Акмолинской области – 40,13%;
  • по Актюбинской области – 44,48%;
  • по Алматинской области – 25,83%;
  • по Атырауской области – 40,42%;
  • по Западно-Казахстанской области – 27,55%;
  • по Жамбылской области – 41,29%;
  • по Жетысуской области – 42,18%;
  • по Карагандинской области – 44,99%;
  • по Костанайской области – 42,87%;
  • по Кызылординской области – 43,46%;
  • по Мангистауской области – 41,19 %;
  • по Павлодарской области – 44,23%;
  • по Северо-Казахстанской области – 43,64%;
  • по Туркестанский области – 64,21%;
  • по Улытауской области – 52,22%;
  • по Восточно-Казахстанской области – 41,86 %;
  • по Астане – 19,33%;
  • по Алматы – 16,89%;
  • по Шымкенту – 34,41%.

Как добавили в ЦИК, следующая оперативная информация будет представлена в 14:05.

Как проходят выборы президента Казахстана, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998033-opublikovany-novye-dannye-o-yavke-kazahstantsev-na-vybory/

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