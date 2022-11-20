Назарбаев о деле Масимова: Я тоже жду окончания следствия и суда

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев сегодня проголосовал на президентских выборах в Астане – после голосования журналисты задали ему несколько вопросов, в том числе о деле Карима Масимова, передает корреспондент NUR.KZ.

Назарбаева попросили прокомментировать дело Масимова, поскольку он много лет работал с ним. Журналисты спросили, кто мог "стоять за ним", если Масимов действительно виновен.

"Меня это тоже очень интересует, я тоже жду окончания следствия и суда, что явилось причиной, и кто за этим стоит. Масимов много лет работал со мной, но откуда узнаешь?

Разве Иисус Христос рядом сидящего Иуду знал, что он предатель? Мы же не боги, поэтому посмотрим окончание суда и все мы, я думаю, узнаем", — ответил он.

Вместе с этим Назарбаев прокомментировал суд над Кайратом Сатыбалдыулы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998034-nazarbaev-o-dele-masimova-ya-tozhe-zhdu-okonchaniya-sledstviya-i-suda/