Гибель казахстанки в Грузии: ставший фигурантом родственник получил 15 лет тюрьмы

Асель Айтпаева. Кадр из видео: instagram.com/assel_ayt

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам столицы вынес приговор по делу погибшей в прошлом году в Грузии казахстанки Асель Айтпаевой, передает корреспондент NUR.KZ.

Главным подозреваемым по делу проходил ее дальний родственник Мурат Мейрбеков. Его обвиняли в торговле людьми и изнасиловании.

"Суд приговорил признать Мейрбекова Мурата Бахытовича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 120, пунктом 2 части 4 статьи 128 УК ("Торговля людьми" – прим. ред.), и назначить наказание по части 1 статьи 120 УК ("Изнасилование" – прим. ред.) 5 лет 3 месяца лишения свободы. По пункту 2 части 4 статьи 128 УК – 11 лет и 3 месяца лишения свободы.

Путем частичного сложения окончательно назначить 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Срок отбывания наказания Мейрбекову исчислять с момента вступления приговора в законную силу с зачетом времени содержания под стражей с 15 мая 2021 года из расчета 1 день за 1 день", – сказал председательствующий по делу судья Кыдырбек Алхожаев.

В основу обвинительного приговора, по его словам, заложены не только показания подсудимого, но и потерпевших, свидетелей, экспертные заключения и объективные доказательства по делу.

"Установлено, что Меирбеков совершил особо тяжкое преступление на территории Республики Грузия по фактам изнасилования и торговли людьми. Его вина в совершении преступления нашла полное подтверждение", – добавил судья.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск в пользу родителей Асель – решено взыскать с Меирбекова Мурата в пользу Айсулу Айтпаевой и Алтая Айтпаева в счет компенсации морального вреда по 5 млн тенге.

Приговор может быть обжалован либо на него может быть подано ходатайство прокурора в течение 15 суток со дня оглашения приговора.

Напомним, Мейрбекова арестовали еще год назад, предъявив обвинение в торговле людьми и изнасиловании. Именно по его приглашению девушка улетела работать в Грузию. А через несколько дней ее нашли мертвой под окнами многоэтажки.

Главный подозреваемый – 57-летний гражданин Грузии Бесик Тордуа – вскоре после задержания скончался в тюремной больнице. Ему вменяли доведение до самоубийства и изнасилование.

Напомним, ранее сообщалось, что в суд дело передадут с версией о самоубийстве Асель, хотя родители казахстанки в это не верят – они требовали ситуационной экспертизы, но получили отказ от Генпрокуратуры.

В июне этого года сообщалось, что Мейрбеков отказался от суда присяжных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981402-gibel-kazahstanki-v-gruzii-stavshiy-figurantom-rodstvennik-poluchil-15-let-tyurmy/