Подозреваемый по делу о гибели казахстанки в Грузии отказался от суда присяжных

Асель Айтпаева. Кадр из видео: instagram.com/assel_ayt

Единственный подозреваемый по делу погибшей в Грузии казахстанки Асель Айтпаевой отказался от суда с участием присяжных. Мурат Мейрбеков и его адвокат предпочли, чтобы процесс проходил в обычном формате, передает сайт телеканала КТК.

Накануне в Нур-Султане состоялось предварительное слушание по громкому делу о гибели 26-летней казахстанки Асель Айтпаевой. На скамье подсудимых родственник девушки - его обвиняют в торговле людьми и изнасиловании.

"Без присяжных легче доказать, чем с. Это воля моего клиента, я же не могу заставлять его", - объяснил адвокат Чиназбек Маханов отказ подсудимого от суда присяжных.

Стало известно также, что процесс будет закрыт для прессы, так как в деле фигурирует статья "Изнасилование". В зал не впустили и отца погибшей девушки. Он заявлен на суде в качестве свидетеля. Дожидаться адвоката и супругу ему пришлось в коридоре.

Единственного подозреваемого по делу Асель Айтпаевой будут защищать адвокат и родной брат. Мурата Мейрбекова арестовали еще год назад, предъявив обвинение в торговле людьми и изнасиловании. Именно по его приглашению девушка улетела работать в Грузию. А через несколько дней ее нашли мертвой под окнами многоэтажки.

Главный подозреваемый – 57-летний гражданин Грузии Бесик Тордуа – вскоре после задержания скончался в тюремной больнице. Ему вменяли доведение до самоубийства и изнасилование. Теперь адвокат семьи Айтпаевых намерена настаивать на участии в суде и грузинских следователей.

"Все равно как отца должны же пропустить. Я же должен. Это же решается, как говорится, честь моей дочери. Я должен знать, слушать, о чем там говорят", - недоволен отец погибшей Алтай Айтпаев.

Но, как объяснила адвокат семьи Айтпаевых Саида Сулейменова, на судебном заседании отец Асель сможет присутствовать только после того, как будет выслушан в качестве свидетеля.

"В настоящее время закрытое судебное заседание, так как речь идет о половой неприкосновенности", - добавила Сулейменова.

Напомним, ранее сообщалось, что в суд дело передадут с версией о самоубийстве Асель, хотя родители казахстанки в это не верят - они требовали ситуационной экспертизы, но получили отказ от Генпрокуратуры.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973062-podozrevaemyy-po-delu-o-gibeli-kazahstanki-v-gruzii-otkazalsya-ot-suda-prisyazhnyh/