Гибель казахстанки в Грузии: дело передадут в суд с версией о самоубийстве

Асель Айтпаева. Кадр из видео: instagram.com/assel_ayt

Дело Асель Айтпаевой готовы передать в суд с формулировкой, что девушка покончила жизнь самоубийством. Но родители казахстанки не согласны с этим - они не верят в суицид дочери.

С мамой Асель Айсулу Айтпаевой поговорили корреспонденты телеканала "Хабар 24".

Айсулу Айтпаева уверена, что ее дочь убили, а тело выбросили из окна. Ранее женщина уже говорила, что у нее есть доказательства того, что Асель не сама выбросилась из окна.

Тем не менее Генпрокуратура отказалась проводить ситуационную экспертизу, объяснив это тем, что смерть гражданки Казахстана произошла за пределами страны. В надежде добиться справедливости родители погибшей теперь намерены лететь в Грузию, где планируют обратиться в местную прокуратуру.

"Закрыть хотят (дело - прим.ред.), в суд передать. Им же легче это сделать. Я уже не знаю, кому верить, кому не верить. Просто волокитят, волокитят. И нам покоя нет, и ребенку нет покоя. У меня все спрашивают. Все ждут.

Ну, неужели нельзя было по уму не волокитить целый год, а решить за год этот весь вопрос? Теперь мне придется лететь в Грузию, другого выхода у нас нет, что-то надо здесь решать. Мы уже ходатайство подали по этим вопросам через посольство Грузии", - поделилась Айсулу Айтпаева.

Напомним, 26-летняя казахстанка Асель Айтпаева была найдена мертвой под окнами многоэтажного дома в Тбилиси. Позже был задержан 57-летний гражданин Грузии Бесик Тордуа, из окна квартиры которого выпала Асель.

Однако в июле мужчина скончался в СИЗО. Его обвиняли в изнасиловании казахстанки и доведении до самоубийства. Позже под следствием оказался родственник Асель, казахстанец Мурат Мейрбеков, который и пригласил девушку работать в Грузию. Ему также были предъявлены обвинения в изнасиловании девушки, а в Казахстане - в торговле людьми.

В МВД РК в прошлом году сообщали об отправке следственной группы в Грузию. Тогда же сообщалось, что дело о гибели казахстанки взяла на контроль уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970878-gibel-kazahstanki-v-gruzii-delo-peredadut-v-sud-s-versiey-o-samoubiystve/