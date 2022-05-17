"Ее убили и выкинули": мать погибшей в Грузии Асель Айтпаевой не верит в суицид дочери

Асель Айтпаева. Кадр из видео: instagram.com/assel_ayt

Родители погибшей в прошлом году в Грузии казахстанки Асель Айтпаевой уверены, что их дочь не совершала суицид. Они считают, что ее сначала убили, а потом выбросили с высоты, либо уже мертвую подложили под окна многоэтажки, передает корреспондент NUR.KZ.

Такое заявление мама погибшей Айсулу Айтпаева сделала сегодня для СМИ.

"С 4 по 5 мая ознакомилась с делом о смерти нашей дочери Асель. Мы с супругом не были согласны с версией о падении моего ребенка в Грузии… У меня есть все доказательства на руках, что она не сама выбросилась, у меня есть доказательства, что ее убили и просто выкинули", - заявила женщина.

По словам мамы погибшей казахстанки, они вчера написала ходатайство в Генпрокуратуру, чтобы следствие провело ситуационную экспертизу, которая бы показала, было ли совершено самоубийство..

Однако ведомство дало отказ из-за того, что "это произошло якобы не в нашей стране, хотя по закону они имеют право направить туда эксперта".

"У меня есть доказательства, что она не сама скинулась. Любой человек, падая с любого этажа, ломает ноги, руки, а тут всего этого нет, у меня все доказательства на руках. Мы хотим, чтобы проверили.

Я просто защищаю честь своего ребенка. В Грузии не делают такую экспертизу. Думаем, что ее сначала убили, а потом выбросили, либо уже мертвую подложили под окна", - подчеркнула Айтпаева.

Она также сообщила, что спустя год они узнали, что внутренние органы дочери остались в Грузии после экспертиз. Родных терзает то, что их лишили возможности похоронить дочь достойно.

"Почему они скрыли, что органы моего ребенка еще до сих пор в Грузии, у меня срок до 24 июня, чтобы их забрать, мы вчера записали все это. Мы хотим, чтобы они (Генпрокуратура и МВД РК - прим. ред.) запрос сделали по изъятию органов дочери, мы хотим ее похоронить по-человечески, я не хочу, чтобы она лежала там без органов", - говорит мать Асель Айтпаевой.

Родители девушки хотят, чтобы делом по факту смерти их дочери занимался не департамент полиции, а МВД РК совместно с МИД РК.

"Это громкое дело, почему МВД не расследует это дело через МИД? Дело длится целый год, и в течение этого года наш следователь и наш бывший адвокат водили нас за нос. До этого времени молчали и не говорили, что внутренние органы нашей дочери находятся в Грузии, что надо делать эту экспертизу о падении. Они просто промолчали. Получается, они скрыли все это от нас. Зачем? И почему? Для чего? Чтобы быстрее дело скинуть в прокуратуру? Год не торопились, а сейчас им срочно это понадобилось. Я отказываюсь, чтобы дело вели в ДП, так как они обманывают, я им не доверяю, пусть дело берет МВД", - сказал отец погибшей Алтай Айтпаев.

Напомним, что в мае прошлого года 26-летнюю казахстанку Асель Айтпаеву нашли мертвой под окнами дома в грузинской столице. Позже был задержан 57-летний гражданин Грузии Бесик Тордуа, из окна квартиры которого выпала Асель.

Однако в июле мужчина скончался в СИЗО. Его обвиняли в изнасиловании казахстанки и доведении до самоубийства. Позже под следствием оказался родственник Асель, казахстанец Мурат Мейрбеков, который и пригласил девушку работать в Грузию. Ему также были предъявлены обвинения в изнасиловании девушки, а в Казахстане - в торговле людьми.

Также в прошлом году в МВД сообщали об отправке следственной группы в Грузию.

"В ближайшее время в соответствии с международным соглашением при координации Генеральной прокуратуры и министерства иностранных дел МВД Казахстана направит в Грузию следственно-оперативную группу.

Их задача - изучить все обстоятельства произошедшего и обменяться информацией с грузинской стороной по материалам досудебного расследования", - сообщал официальный представитель ведомства Нурдильда Ораз.

Также мы писали, что дело о гибели Айтпаевой взяла на контроль уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969708-ee-ubili-i-vykinuli-mat-pogibshey-v-gruzii-asel-aytpaevoy-ne-verit-v-suitsid-docheri/