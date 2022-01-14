Кому сообщать о продажах в интернете краденых товаров

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Казахстанцев просят быть бдительными при покупках на платформах объявлений - не исключено, что товар может быть добыт мародерами во время беспорядков. За приобретение имущества, добытого преступным путем, в стране предусмотрена ответственность.

Как сообщает телеканал "Алматы", за последние несколько дней на казахстанских платформах для продажи товаров появились сотни новых объявлений о продаже электроники. Администрация сервиса и правоохранительные органы не исключают вероятность того, что предлагаемый товар может оказаться краденным в результате недавней серии мародерства.

Чтобы не стать невольным участником незаконной сделки, казахстанцам советуют внимательно читать описание к товару и просить подтверждающие документы, например, чеки.

Правоохранители предупреждают, за продажу имущества, добытого незаконным путем, грозит ответственность не только административная, но и уголовная.

"Уголовная ответственность за приобретение либо сбыт имущества, заведомо приобретенного незаконным путем, предусматривается статьей 196 УК РК. Ответственность в виде штрафа от 160 МРП до лишения свободы сроком до 5 лет по части четвертой данной статьи", - указал кандидат юридических наук Кайрат Кучуков.

По данным телеканала, повышенной активности платформах бесплатных объявлений пока нет. Однако не стоит терять бдительности. Администрация советует избегать объявлений от появившихся недавно продавцов и не верить "слишком выгодным" предложениям.

"На данный момент мы усилили команду модерации, которая в круглосуточном режиме отслеживает данные объявления. Все те жалобы, которые происходят от пользователей, все они, конечно, принимаются в расчет. Мы все эти объявления отслеживаем и подозрительные объявления мы все блокируем. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами в рамках законодательства РК", - заверил генеральный директор сайта объявлений Станислав Дубинчик.

Если вы наткнулись на сомнительное объявление, стоит обратиться в службу поддержки сервиса. Старайтесь также сохранять номера телефонов, электронные адреса и прочую информацию о продавце. Все это может помочь в спорной ситуации.

Напомним, ранее в Атырау сняли с поезда несколько человек, которых подозревают в мародерстве в Алматы во время беспорядков - у них нашли несколько сумок дорогой косметики и парфюмерии. Предполагаемых мародеров, орудовавших в Алматы, задержали и в Мангистауской, в Жамбылской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.

Между тем Генпрокуратура запустила сайт, на котором казахстанцы могут анонимно разместить видео или фото правонарушений во время беспорядков в Казахстане - надзорный орган начал сбор и фиксацию доказательств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951080-komu-soobschat-o-prodazhah-v-internete-kradenyh-tovarov/