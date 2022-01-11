Группу мангистаусцев задержали в Алматы по подозрению в мародерстве

Задержанные. Кадр из видео: информцентр комендатуры города Алматы

Полицейские Медеуского района Алматы задержали пятерых уроженцев Мангистауской области. Предполагается, что они участвовали в мародерстве на территории южной столицы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на информцентр комендатуры города.

Отмечается, что у задержанных были обнаружены вещественные доказательства, похищенные в разных торговых домах. Мужчины признались, что эти вещи были приобретены мародерским путем.

Кроме того, у задержанных изъяты шумовые гранаты, принадлежавшие военнослужащим, каски, бронежилеты и щиты.

Отмечается, что мангистаусцев задержали при попытке бегства из Алматы

"По данному факту начато досудебное расследование по ст.272 УК РК – организация и участие в массовых беспорядках и по ст.188 УК РК – тайное хищение чужого имущества", - сообщили полицейские.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Уголовное дело будет направлено в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950529-gruppu-mangistaustsev-zaderzhali-v-almaty-po-podozreniyu-v-maroderstve/