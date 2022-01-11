Подозреваемых в мародерстве в Алматы задержали в Туркестанской области

Фото: instagram.com/turkistan_polisia

В Туркестанской области за сутки задержали пятерых мужчин, подозреваемых в мародерстве в Алматы. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

В ходе проведения оперативных мероприятий в городе Жетысае в одной из гостиниц полицейские задержали трех мужчин, жителей Алматинской и Туркестанской областей. Двое из них ранее судимы за кражу.

У них изъяты деньги в сумме 550 тыс. тенге, наркотики, брендовые мужские и женские вещи.

По словам подозреваемых, они воспользовались массовыми беспорядками в Алматы и украли одежду из торгового дома.

Также ранним утром 8 января на блокпосту Ынтымак при въезде в Туркестан внимание полицейских привлекли двое молодых мужчин с сумками. При проверке документов выяснилось, что они оба жители Туркестана, ранее судимые за грабеж и кражу.

Среди багажа у них обнаружили и изъяли 5 комплектов фотоаппаратов Nikon и Canon, 11 наименований золотых украшений (серьги, кольца, цепи), 2 телефона Samsung и один IPhone 12 в упаковках, 1 ноутбук и две новые пары кроссовок.

Установлено, что 5 января молодые люди в ходе массовых беспорядков в Алматы вошли в магазин "Технодом", расположенный по улице Толе би, избили мужчину, находившегося в здании, и забрали технические средства, золото и обувь.

Подозреваемые в Туркестанскую область прибыли на автобусе из Узынагаша в Алматинской области.

При въезде в Туркестан, учитывая комендантский час, попросили водителя остановиться и, воспользовавшись темнотой, решили дойти пешком.

В отношении всех пятерых проводится досудебное расследование по ст.191 УК РК "Грабеж". Они взяты под стражу.

Теперь следователям предстоит выяснить истинную цель пребывания их в Алматы.

Напомним, ранее сообщалось, что мародеры разграбили больше 100 магазинов и банков в Казахстане.

Также причастных к мародерству в Алматы задержали на блокпосту в Западно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950442-podozrevaemyh-v-maroderstve-v-almaty-zaderzhali-v-turkestanskoy-oblasti/