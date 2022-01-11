Подозреваемых в разграблении магазина с оружием в Алматы задержали в Жамбылской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Подозреваемых в ограблении охотничьего магазина в Алматы задержали в Жамбылской области, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

7 января в Кордайском районе на блокпосту по трассе Алматы-Ташкент полицейские остановили автомобиль Subaru Forester без государственного номера.

В ходе обыска обнаружено 10 единиц оружия 12 калибра, 1 пневматический пистолет и оборудование для охоты.

Следствием установлено, что 24-летний водитель и 27-летний пассажир были причастны к ограблению охотничьего магазина во время массовых беспорядков в Алматы.

На данный момент подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 291 части 3 УК РК (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Отмечается, что в целях обеспечения общественного порядка на двух блокпостах на территории Кордайского района около 100 сотрудников полиции и военнослужащих работают в круглосуточном режиме.

Напомним, ранее стало известно, что подсчитан предварительный ущерб от погромов в Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950511-podozrevaemyh-v-razgrablenii-magazina-s-oruzhiem-v-almaty-zaderzhali-v-zhambylskoy-oblasti/