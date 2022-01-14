Алматинцы рассказали, как спасали силовиков из подожженного боевиками акимата (видео)

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во время беспорядков в Алматы раненые военнослужащие, полицейские и гражданские лица оказались заперты в подвале акимата, подожженного боевиками. Алматинцы Дамир Аманжолов и Мират Мусабаев пришли в эпицентр событий, чтобы помочь пострадавшим силовикам, передает телеканал КТК.

Алматинец Дамир Аманжолов, несмотря на свой отважный поступок, героем себя вовсе не считает.

"Сразу скажу, мы не герои, мы себя не считаем героями, потому что мы выполняли просто обычный гражданский долг, так как мы коренные алматинцы и вышли на защиту своего города", - заявил Дамир в интервью телеканалу.

Как вспоминает мужчина, все началось 5 января.

"Ко мне поступила информация – то, что начал гореть акимат. Так как я бывший военный, мне позвонили друзья и сказали то, что они будут держать оборону акимата. И, соответственно, меня это насторожило, начало настораживать.

Наша первая цель была искать военных и вытаскивать их. Потому что, судя по тому, как мы видели до этого видео, и судя то, что мы там видели: начали избивать молодых парней, да, на одного парня по 15-20 человек, били МПЛ по голове и так далее.

И это было очень тяжело. Было очень много военных, правоохранительных органов, которые сказали, что они находятся в акимате. Только вопрос: где? Поступила информация от митингующих, мы начали у людей спрашивать. Сказали, что находятся на четвертом этаже. Но туда не пробраться, потому что первый, второй этаж горели. Также сказали, что они находятся в подвале. Соответственно, акимат большой, он весь горит, мы не могли найти подвальное помещение", - вспоминает Дамир.

Спасать горожан алматинцу помогал его друг Мират.

"Мы с моим другом – зовут его Мират – обежали весь акимат, нашли вход в подвальное помещение и заметили там большое количество, скопления людей. Соответственно, мы с моим другом Миратом это все пресекали, держали, все забирали. Соответственно, ну, там было очень много выстрелов внутри. Непонятно, кто в кого стрелял, был очень узкий проем.

Мы начали выводить людей, с подвала вышло порядка, больше 40 человек – вывели вот. В основном это были частью правоохранительные органы и курсанты. Мы начали выводить быстро, раздевать курсантов, переворачивать их бушлаты и быстро отправлять их через лес", - поделился Дамир.

Друг Дамира Мират Мусабаев также рассказал о страшных события тех дней.

"Пошли спасать ребят, молодых курсантов, в резиденцию. В этот момент митингующие, ну, уже не мирные митингующие, прорвали оборону. Ну и начали жечь резиденцию нашу. Мы побежали туда, чтобы спасти этих молодых ребят, которые стояли в оцеплении.

Там все подготовленные. Прорвались туда. Мы забежали вместе с ними в резиденцию, там уже шел полный погром, уже все жгли, жгли, уже все горело. Второй этаж точно уже горел, потому что мы на второй этаж не смогли пробиться. Искали по комнатам ребят молодых. Когда шли в резиденцию, двоих мы встретили: их уже начинали избивать, раздевать, мы встали на защиту этих ребят, вытащили их. Затем зашли в резиденцию. Там обыскивали все.

То есть я вот как своим друзьям и так далее говорю: мы были свои среди чужих. То есть мы там кричали: «Где военные? Где, где их искать?» И так далее. Ну, то есть на их языке разговаривали, чтоб они нам сказали, где они находятся. Ну, никого, никто не знал, где они находятся.

Мы вышли на улицу, обошли резиденцию с другой стороны. Нашли там тоннель в подвал. Там уже орудовали мародеры, разбирали машины, сжигали машины. Мы зашли туда, нашли ребят несколько, оттуда вытащили испуганных ребят", - поделился Мират.

Источник: КТК

Напомним, в ночь с 4 на 5 января на Алматы была совершена террористическая атака, которая начиналась как мирные митинги. Глава государства назвал эти события алматинской трагедией.

Вандалы и участники беспорядков сожгли дотла две автозаправки, подожгли десятки автомобилей, сломали около полутысячи камер видеонаблюдения.

Боевики подожгли здание городского акимата - ранее мы показывали, как оно выглядит после атаки на город. Кроме того, на видео с высоты птичьего полета сняли последствия беспорядков.

Хронологию беспорядков в Алматы можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951079-almatintsy-rasskazali-kak-spasali-silovikov-iz-podozhzhennogo-boevikami-akimata-video/