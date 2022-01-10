Причастных к мародерству в Алматы задержали на блокпосту в ЗКО

Фото: ДП ЗКО

В Западно-Казахстанской области полицейские задержали подозреваемых в мародерстве в Алматы, которые являются приверженцами деструктивных религиозных течений. В их автомобиле были обнаружены оружие и различная техника, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, 8 января примерно в 03.30 часов на одном из блокпостов возле села Подстепное остановили автомашину марки Toyota Alphard. Водитель отказался открыть багажник.

"При личном досмотре пассажиров у одного из них был обнаружен нож. Прибывшими на блокпост сотрудниками было принято решение сопроводить автомашину в Абайский отдел полиции. При сопровождении транспортного средства водитель предпринял попытки скрыться, однако он был принудительно остановлен патрульной автомашиной", - сообщили в департаменте полиции ЗКО.

Среди вещей в багажнике авто полицейские нашли гранату слезоточиво-раздражающего действия, патрон гладкоствольного оружия, более 50 единиц новых сотовых телефонов различных марок, 6 планшетов, 23 единицы смарт-часов, а также другие гаджеты и аксессуары.

Кроме того, было обнаружено и изъято несколько сумок с одеждой, на которых имелись неснятые противокражные магнитные бирки.

"По факту задержания автомашины с жителями Уральска, причастными к мародерству в Алматы во время массовых беспорядков, проводится досудебное расследование по части 3 статьи 191 УК РК, уголовное дело будет передано в департамент полиции Алматы (по территориальности) для дальнейшего расследования. Один подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в ИВС УП Уральска, в отношении еще одного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - пояснили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что мародеры разграбили больше 100 магазинов и банков в Казахстане.

Также стало известно, что семь единиц оружия изъяли на блокпостах в ЗКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950229-prichastnyh-k-maroderstvu-v-almaty-zaderzhali-na-blokpostu-v-zko/