Генпрокуратура просит казахстанцев анонимно присылать фото и видео с беспорядков

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Генеральная прокуратура совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана запустила сайт, на котором казахстанцы анонимно могут разместить фото и видео с беспорядков в стране, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Казахстана.

Сайт stopterrorism.kz уже доступен для казахстанцев.

"Просим вас предоставить любые фото/видео и аудиоматериалы, которые были записаны вами на месте событий в городе Алматы и других городах Казахстана на камеры ваших телефонов, авторегистраторов, камеры внешнего наблюдения", - гласит сообщение на стартовой странице сайта.

В Генпрокуратуре добавили, что сейчас занимаются сбором доказательств.

"В настоящее время прокурорами проводится сбор и фиксация доказательств, а также идентификация преступников по видеозаписям", - говорится в сообщении надзорного органа.

Кроме того, граждане могут сообщить о мародерстве или других правонарушениях, совершенных во время беспорядков, позвонив в call-center по номеру 115.

Отметим, ранее Генпрокуратура просила казахстанцев не удалять фотографии и видеоматериалы, на которых запечатлены нарушения закона во время беспорядков в стране.

Напомним, сегодня в 14 регионах страны завершилась контртеррористическая операция и был отменен "красный" уровень террористической опасности.

О ситуации в стране к этому часу читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950929-genprokuratura-prosit-kazahstantsev-anonimno-prisylat-foto-i-video-s-besporyadkov/