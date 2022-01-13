Предполагаемых мародеров с парфюмом и косметикой сняли с поезда в Атырау

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Троих пассажиров, подозреваемых в грабеже и мародерстве, сняли с поезда в Атырау. В отношении них возбуждено уголовное дело, передает КТК.

По данным телеканала, троих человек, ехавших из Алматы в Атырау на поезде, задержали полицейские западного региона. Внимание стражей порядка привлекло большое количество товара.

В ходе разбирательств выяснилось, что все это было украдено из бутика известной сети магазинов косметики.

Задержанные оказались жителями Актау. В отношении них было возбуждено уголовное дело. В случае признания вины им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

"У задержанных жителей Актау обнаружены 30 флаконов с парфюмом и 55 единиц декоративной косметики. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Грабеж", - сообщил глава отделения криминальной полиции линейного отдела полиции станции Атырау Мейрбек Утегали.

Источник: КТК

Отметим, что подозреваемых в мародерстве во время беспорядков в Алматы начали задерживать по всему Казахстану.

Ранее стражи порядка задержали пятерых уроженцев Мангистауской области, которые, по версии полиции, участвовали в мародерстве на территории южной столицы.

В Жамбылской области задержали подозреваемых в ограблении охотничьего магазина в Алматы, в Туркестанской области задержали еще пятерых подозреваемых в мародерстве, предполагаемых мародеров задержали и на блокпосту в ЗКО - при них было обнаружено оружие и одежда с магазинными "противокражками".

На выезде из Алматы задержали 14 человек, которые занимались мародерством во время беспорядков и снимали все это на видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950870-predpolagaemyh-maroderov-s-parfyumom-i-kosmetikoy-snyali-s-poezda-v-atyrau-video/