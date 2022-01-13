Видео первого визита Токаева в Алматы после беспорядков появилось в Сети

Касым-Жомарт Токаев в Алматы. Фото: Facebook-аккаунт Берика Уали

Видео первого визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в город Алматы, пострадавший от беспорядков сильнее остальных регионов, появилось на официальной Facebook-странице Телерадиокомплекса президента РК.

Вчера, 12 января, глава государства прибыл в Алматы, где провел заседание оперативного штаба.

Как объяснил сам Токаев на заседании, он приехал в южную столицу, чтобы лично оценить масштабы последствий террористической атаки. Президент поручил правительственной комиссии совместно с акиматом Алматы в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур, системы видеонаблюдения.

Кроме того, Токаев встретился с семьями погибших во время беспорядков силовиков, посетил больницу скорой неотложной помощи и поговорил с пострадавшими в результате трагических событий, а также совершил визит в центр оперативного управления ДП Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950942-video-pervogo-vizita-tokaeva-v-almaty-posle-besporyadkov-poyavilos-v-seti/