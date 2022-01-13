Вывод миротворческих войск ОДКБ начался в Алматы (фото)

Вывод войск ОДКБ. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы начался вывод миротворческих войск ОДКБ. В Военном институте сухопутных войск прошло построение войск стран содружества, которые прибыли в Казахстан, и вручение им благодарственных писем, передает корреспондент NUR.KZ.

В проводах миротворческого контингента, которые состоялись на строевом плацу Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова, приняли участие Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Мухамеджан Таласов, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Вывод войск ОДКБ. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Станислав Зась. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Торжественная церемония началась с минуты молчания по погибшим в ходе беспорядков, после чего прозвучали гимны стран-участниц ОДКБ - Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Российской Федерации, а также ОДКБ.

"Дорогие товарищи, миротворческая операция ОДДКБ, проведенная в РК, поэтапно завершается. Перед вами стояла цель по защите сувенитета и констуционной целостности.

Вы показали, что наши государства готовы в любых условиях плечом к плечу защищать общее пространство ОДКБ. Сегодня благодаря Коллективных силам обстановка стабилизировалась и страна возвращается к нормальной жизни.

Для Казахстана принципиально важна была не только военная, но и моральная поддержка. В считанные часы после принятия решения об оказании помощи силы (ОДКБ - прим. ред.) вылетели в Казахстан. Наша организация показала свою востребованость и эффективность. Каждый из наших союзников внес свой вклад в выполнение поставленных задач.

Миротворцы будут выведены в запланированные сроки в свои пункты постоянной дислокации. Произошедшие события стали переломным этапом нашей организации. ОДКБ - это реально работающий механизм в обеспечении стабильности и безопасности", - сообщил Зась.

В заключение он выразил слова благодарности и пожелал Казахстану мирного неба и процветания. А миротворцам - благополучного возвращения домой.

Вывод войск ОДКБ. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вывод войск ОДКБ. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Слова благодарности всему личному составу и признательность руководству Министерства обороны РК за помощь в решении вопросов по обеспечению жизни и быта многонационального миротворческого контингента выразил командующий группировкой Коллективных миротворческих сил ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сердюков.

Вывод войск ОДКБ. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Выступил и аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев.

"За несколько дней Казахстан пережил самую кризисную за всю историю ситуацию. Основной удар был направлен против Алматы. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обратился в ОДКБ с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка.

Все государства-участники единогласно поддержали обращение. 7 января миротворческие силы прибыли в Казахстан. За эти дни миротворцами проделана колоссальная работа по охране и обороне важных государственных и стратегических объектов и по поддержанию правопорядка.

Сегодня эти черные дни позади. Мы с уверенностью смотрим вперед. Проводятся восстановительные работы, мы будем работать над тем,чтобы наш город выглядел еще лучше", - сообщил градоначальник.

Аким поблагодарил миротворцев и пожелал благополучия и спокойствия всем.

Вывод войск ОДКБ. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Мухамеджан Таласов отметил, что Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами – президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обратился к главам государств – членов Организации с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для содействия в стабилизации обстановки в стране.

"Вами были обеспечены охрана стратегических и других важных объектов. Благодаря вашему прибытию казахстанские военнослужащие, сотрудники внутренних дел смогли приступить к своим непосредственным обязанностям по поиску и задержанию бандитствующих элементов", – сказал Таласов.

От имени министра обороны Казахстана военнослужащим контингента Коллективных миротворческих сил выражена благодарность.

Ряд миротворцев приказом министра обороны РК были награждены медалями "За вклад в международное сотрудничество" и грамотами.

Вывод войск ОДКБ. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вывод войск ОДКБ. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Напомним, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности в Республике Казахстан были развернуты и выполняли задачи по охране государственных, военных объектов и объектов социальной значимости Коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Всего в Казахстан прибыли 2 030 человек и 250 единиц техники. Взятие под охрану наиболее важных объектов миротворцами позволило высвободить значительную часть сил и средств Вооруженных Сил, правоохранительных органов и перебросить их на борьбу с террористами.

Поэтапный вывод из страны объединенного миротворческого контингента будет осуществлен с 13 января текущего года в определенные президентом сроки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1950951-mirotvorcheskie-voyska-odkb-zavershili-svoyu-missiyu-v-almaty/