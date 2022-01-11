"Снимали на видео свое мародерство": 14 человек задержали недалеко от Алматы

Кадр из видео: instagram.com/talgar_akimat

14 подозреваемых в мародерстве были задержаны 6, 7 и 8 января на границе с Алматы. Об этом сообщается на официальной странице акимата Талгарского района в Instagram.

В ведомстве рассказали, что подозреваемые пытались покинуть южную столицу через Талгарский район.

Благодаря слаженной работе дружинников, правоохранительных органов и сотрудников акимата их удалось оперативно задержать на блокпостах.

У них были найдены украденные деньги, телефоны, одежда и сапоги известных брендов.

"Кроме того, на личных телефонах обнаружены видео, как они совершали мародерство. То есть они сами фиксировали свои незаконные действия", - отметили в акимате.

На данный момент подозреваемые переданы в ДП Алматы. По предварительным данным, все они являются жителями сел Нарынкол и Кеген.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области задержана преступная группа, снимавшая на видео свое участие в беспорядках в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950598-snimali-na-video-svoe-maroderstvo-14-chelovek-zaderzhali-nedaleko-ot-almaty/